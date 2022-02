Premierul României este la Siret: „Este posibil să deschidem alte patru puncte de trecere a frontierei cu Ucraina”

Premierul României Nicolae Ciucă, a ajuns la vama Siret, din județul Suceva. Acesta a declarat că România ar putea deschide alte patru puncte de trecere a frontierei cu Ucraina.

Ciucă, împreună cu miniştrii Afacerilor Interne, Lucian Bode, Sănătăţii, Alexandru Rafila, Apărării, Vasile Dîncu, şeful DSU, Raed Arafat, şi preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, au verificat stadiul pregătirilor pentru gestionarea măsurilor luate de autorităţi la frontiera cu Ucraina, potrivit Digi24.

Stadionul “9 Mai” Siret poate fi amenajat pentru a primi refugiați

„Nu m-aș fi așteptat să trăiesc să mai văd astfel de situații. Am văzut de-a lungul carierei profesionale locuri cu foarte multe suferință. Acum am văzut foarte multă suferință, oameni care sunt năpăstuiți de ororile unui război. Am fost și am văzut pe stadionul din Siret locația unde se poate instala o tabără de corturi. Există facilitățile și utilitățile pentru a functiona. Am analizat măsurile luate începând de ieri și am coordonat o serie de măsuri care au văzut implicarea mai multor ministere și instituții. Dincolo de măsurile luate, este foarte mare nevoie să ne coordonăm cu autoritățile locale pentru a putea să fim cât se poate de organizați și eficienți. În acest moment am putut să constatăm că există parte administrativă unde pot fi cazați. Dar momentan nu e traficul tât de mare. Am putut să vedem mame cu copii care au nevoie de toate atenția, inclusiv de asistența psihologică. Este un punct care funcționează 24 de ore care asigură asistență mamelor și copiilor”, a spus Nicolae Ciucă.

Cele patru puncte posibil deschise la frontiera cu Ucraina

Cele patru puncte de frontieră avute în vedere sunt Ulma, Grimăuţi, Vicovu de Sus şi Izvoarele Sucevei, toate în judeţul Suceava. Măsura se va lua în urma discuțiilor cu conduncerea din Ucraina.

Urmărește România Liberă pe Facebook și Google News!