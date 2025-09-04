Premierul Portugaliei promite o anchetă rapidă după tragedia de la Lisabona

Lisabona este în doliu după cel mai grav accident din ultimele decenii, produs miercuri seară, când unul dintre vagoanele celebrului funicular Glória a deraiat și s-a izbit violent de o clădire. Bilanțul este cutremurător: 16 persoane au murit și 21 au fost rănite, dintre care cinci se află în stare gravă.

Anchetă rapidă după ttragedia de la Lisabona

Premierul Luís Montenegro a descris tragedia drept „una dintre cele mai mari din istoria recentă a Portugaliei” și a promis o anchetă rapidă și transparentă pentru stabilirea cauzelor. „Durerea aceasta nu are naționalitate și depășește granițele. Vom stabili toate responsabilitățile cu respect pentru victime și familiile lor”, a declarat acesta.

Printre răniți se află și cetățeni străini: doi germani, doi spanioli, un canadian, un capverdian, un francez, un italian, un marocan, un sud-coreean și un elvețian. Un angajat al companiei Carris, operatorul rețelei, și-a pierdut viața în accident.

Potrivit martorilor, funicularul a coborât panta centrală a Lisabonei scăpat de sub control, izbindu-se cu forță de ziduri și clădirea de la curbă. „A lovit clădirea cu o brutalitate inimaginabilă, s-a făcut bucăți ca o cutie de carton”, a povestit o localnică.

Autoritățile au suspendat toate celelalte linii de funiculare din oraș pentru verificări de siguranță. Între timp, sindicatele transportatorilor au declarat că existau plângeri anterioare privind probleme la cablul de tracțiune și frâne, însă nu se știe dacă acestea au legătură directă cu tragedia.

Președintele Marcelo Rebelo de Sousa a decretat o zi de doliu național, iar primarul Lisabonei, Carlos Moedas, a transmis că orașul are nevoie de „răspunsuri rapide și clare”.

Solidaritatea internațională nu a întârziat să apară. Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, ministrul italian de externe, Antonio Tajani, dar și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-au exprimat condoleanțele și sprijinul pentru poporul portughez.

Funicularul Glória, inaugurat în 1885, este unul dintre simbolurile Lisabonei și transportă anual aproape 3 milioane de pasageri, fiind foarte popular atât printre turiști, cât și printre localnici.

