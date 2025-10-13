Premierul Moldovei urmează să predea conducerea unui viitor guvern pro-UE

Premierul pro-european al Moldovei, Dorin Recean, a declarat luni că nu va conduce următorul guvern, în ciuda victoriei decisive obținute de partidul său, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), în alegerile parlamentare din luna trecută. PAS a câștigat scrutinul din 28 septembrie cu 50,20% din voturi, menținând țara ex-sovietică de 2,4 milioane de locuitori pe drumul aderării viitoare la Uniunea Europeană, scrie AFP.
Recean va rămâne în funcție până la formarea noului cabinet, după care va renunța „la viața publică și politică”. Președinta Maia Sandu urmează să nominalizeze un nou premier după consultări, PAS având majoritate absolută în parlament, cu 55 de mandate din 101.
Recean a spus că a preluat funcția în februarie 2023 pentru a consolida instituțiile statului și că realizările guvernului includ inițierea aderării Moldovei la UE, reducerea dependenței energetice de Rusia, creșterea salariilor și pensiilor și investiții în infrastructură.
