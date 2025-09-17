Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți, că are o relație de colaborare ‘corectă și respectuoasă’ cu președintele Nicușor Dan, menționând că atunci când e vorba de o funcție de mare responsabilitate nu se lucrează ‘pe bază de emoție și sentimente’.

‘Când ocupi o funcție de mare responsabilitate nu lucrezi pe bază de emoție, nu lucrezi pe bază de sentimente și asta trebuie să facem, atât eu, cât și președintele, cât și ceilalți înalți responsabili care au domenii importante de responsabilitate în România. Aici facem ceea ce trebuie pentru țara noastră și avem o colaborare corectă și respectuoasă’, a afirmat Ilie Bolojan, la Antena 3 CNN, întrebat dacă îl enervează președintele Nicușor Dan când propune modificări la pachetele de reformă.

De asemenea, întrebat ce notă ar da relației sale cu șeful statului, Bolojan a răspuns: ‘Am mai spus: relația cu domnul președinte este o relație corectă, o relație de colaborare instituțională, o relație în care fiecare avem niște responsabilități, în care pe zonele comune ne consultăm, în care colaborăm’.

Știre falsă despre un eventual test dat la Cotroceni de Nicușor Dan lui Ilie Bolojan

‘Nu vreau să fac evaluări sub formă de note pentru că nu ar fi, din punctul meu de vedere, relevant și pentru ca România să obțină maxim posibil, în condițiile date, în orice fel de situație, între președintele României și primul ministru trebuie să existe o astfel de relație, pentru că, altfel, gândiți-vă că nu putem proiecta în afară convergență, nu putem proiecta unitate, nu putem proiecta seriozitate, pentru că președintele se duce să reprezinte România la Consiliul European, dar, în același timp, punerea în practică a ceea ce se angajează președintele acolo revine Guvernului. Atunci e nevoie de acest fair play, de această colaborare pe care eu am încercat s-o construiesc atât cât am fost președinte interimar și în această poziție, văzând ambele roluri’, a mai spus premierul.

Întrebat dacă este adevărat că președintele Nicușor Dan i-a dat, la Palatul Cotroceni, un test privind impactul concedierilor din administrația locală și el nu a știut, șeful Executivului a precizat: ‘Este una din fake-urile care apar periodic, nu are nicio bază reală’.

Referitor la informația apărută că el ar putea renunța la funcția de premier pentru a candida la Primăria Capitalei, Ilie Bolojan a susținut că acest lucru ‘face parte din pseudo-știrile care circulă prin redacții în lipsa altor lucruri serioase’.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!