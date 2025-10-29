Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că, cel mai probabil, salariul minim brut pe țară garantat în plată va rămâne neschimbat în 2026, la nivelul actual de 4.050 de lei.

Anunțul a fost făcut după ședința Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, în cadrul căreia s-a discutat despre politica salarială pentru anul viitor.

„Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social a discutat astăzi despre valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, în prezența prim-ministrului Ilie Bolojan. Prim-ministrul a reamintit celor prezenți motivele pentru care anul viitor salariile din sectorul public vor rămâne la valoarea din acest an”, a transmis Guvernul într-un comunicat.

Creșterea salariului minim ar declanșa majorări „în cascadă”

Executivul a precizat că premierul „înțelege că oamenii cu salarii mici sunt cei mai afectați de creșterea costului vieții”, însă o nouă majorare a salariului minim ar provoca efecte bugetare semnificative, prin creșteri automate ale altor venituri.

„O eventuală creștere a salariului minim brut, anul viitor, va genera creșteri în cascadă a multor salarii, deoarece de salariul minim brut sunt legate peste 40 de acte normative și mecanisme bugetare, care, la rândul lor, vor duce la creșterea în cascadă a cheltuielilor bugetare colaterale: contribuții, indemnizații, grile, sporuri, plafonări și alocații”, se arată în comunicatul Guvernului.

„Productivitatea a crescut cu 5%, salariile cu 9%”

Premierul a invocat, de asemenea, discrepanța dintre creșterea productivității și cea a salariilor.

„Anul acesta, productivitatea muncii a crescut cu 5%, dar salariile au crescut deja cu peste 9%. Orice majorare salarială care nu se bazează pe o creștere a productivității muncii duce la un plus de inflație, care îi afectează mai ales pe cei cu venituri mici”, a transmis Guvernul.

Bolojan a mai subliniat că diferențele regionale de dezvoltare economică nu permit o creștere uniformă a salariului minim, deoarece „o creștere uniformă ar penaliza exact zonele mai sărace, de unde ar dispărea multe locuri de muncă actuale, în rural și în orașele mici”.

Consultările continuă până la finalul lunii noiembrie

Guvernul a anunțat că discuțiile cu partenerii sociali vor continua în luna noiembrie, urmând ca o decizie finală privind nivelul salariului minim pe 2026 să fie luată până la sfârșitul lunii.

În prezent, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1.506/2024, salariul minim brut pe țară este de 4.050 de lei, în creștere față de 3.700 de lei anul trecut, ceea ce corespunde unui salariu net de 2.574 de lei.

Dacă scenariul anunțat de premier se confirmă, 2026 va fi primul an din ultimii șase în care salariul minim nu va fi majorat.

