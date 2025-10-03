Premierul Ilie Bolojan prezintă bilanțul primelor 100 de zile de guvernare și măsurile adoptate pentru stabilitatea economică și reforma administrației.

Ilie Bolojan a declarat vineri, la Palatul Victoria:

„Se împlinesc 100 de zile de când acest Guvern a depus jurământul. Am preluat această responsabilitate pe fondul unei crize bugetare, iar până acum am luat măsurile care s-au impus, care erau absolut necesare pentru a recâştiga credibilitatea financiară a României, pentru că fără aceste măsuri am fi fost într-o situaţie dificilă, care ar fi avut consecinţe grave asupra cetăţenilor ţării noastre.”

Premierul a subliniat că, datorită măsurilor adoptate, agențiile de rating au confirmat că guvernul a acționat corect:

„A fost un prim pas pentru a recâștiga încrederea în România și, cred eu, pentru a recâștiga încrederea cetățenilor noștri, spunându-le adevărul.”

Creșterea veniturilor fiscale și combaterea evaziunii

Bolojan a explicat că s-a acționat pentru creșterea colectării și închiderea portițelor de evaziune fiscală:

„Propunerile care au fost adoptate, cele care sunt inclusiv în pachetul 2 și sper să fie validate de Curte în perioada următoare, nu fac decât să întărească capacitatea ANAF de a încasa aceste impozite, să închidă portițele, să nu mai permită existența firmelor fantomă și așa mai departe.”

Reducerea cheltuielilor publice

Premierul a precizat că plafonarea salariilor, reducerea sporurilor și limitarea altor cheltuieli au fost „un prim pas absolut necesar” pentru stabilitatea economică:

„Am început să corectăm nedreptățile și lucrurile care nu mai sunt suportabile pentru cetățenii țării noastre și nu mai sunt sustenabile din punct de vedere al funcționării unei economii normale.”

Prioritizarea investițiilor și accesul la fonduri europene

Bolojan a subliniat importanța menținerii investițiilor fără supracontractări inutile:

„Ne-am asigurat că vom avea în continuare acces la fonduri europene, iar proiectele finanțate din bugetele naționale vor fi prioritizate sau urmează să fie finanțate doar cu asigurarea cofinanțării de către autoritățile locale. În felul acesta, vom evita să avem investiții supradimensionate.”

Premierul a mai arătat că pachetul de reformă a administrației locale va continua:

„Trebuie adoptat în așa fel încât să avem o administrație care e un factor de dezvoltare în România, mai eficientă, care preia de la Guvern anumite competențe, deci să facem descentralizare, debirocratizare și simplificare. Reducerea cheltuielilor de funcționare este un element care nu poate fi scos din capitolul de reformă.”