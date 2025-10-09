Premierul francez interimar îi ia apărarea lui Emmanuel Macron: „Nu este momentul să schimbăm președintele”

Prim-ministrul francez interimar Sébastien Lecornu a declarat miercuri seara că ‘nu este momentul să schimbăm președintele’, în pofida crizei politice profunde care afectează țara, în reacție la mai multe apeluri la demisia lui Emmanuel Macron, potrivit DPA.

‘Să nu-i facem pe francezi să creadă că președintele Republicii este cel care votează bugetul’, a declarat el într-un interviu acordat canalului de televiziune France 2, afirmând că ‘această instituție prezidențială trebuie protejată și conservată’.

Sebastien Lecornu a vorbit miercuri despre buget cu optimism precaut, afirmând că s-ar putea ajunge la un acord până la sfârșitul anului, ceea ce ar reduce riscul unor noi alegeri anticipate, notează Reuters.

El urma să încheie în cursul zilei discuțiile cu partidele și să îl informeze pe președintele Emmanuel Macron dacă a găsit o cale de a pune capăt celei mai grave crize politice franceze din ultimele decenii.

Lecornu, al cincilea prim-ministru francez din ultimii doi ani, i-a prezentat luni președintelui demisia sa și a cabinetului interimar pe care îl conduce, la câteva ore după ce l-a prezentat duminică seară.

