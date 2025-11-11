Premierul Croației, Andrej Plenkovic, a dezmințit luni ‘poveștile false’ ale Ungariei despre incapacitatea companiei de stat croate JANAF de a livra suficient petrol pentru rafinăriile ungare, transmite HINA, potrivit RBC-UKRAINE.

Plenkovic s-a întrebat de ce ‘această poveste falsă pare să primească un fel de semi-aprobare din partea Statelor Unite’.

Cu ocazia recentei vizite la Casa Albă a premierului ungar Viktor Orban, acesta a obținut acordul președintelui american Donald Trump pentru continuarea importurilor de petrol rusesc ale Ungariei, explicând că țara sa are nevoie de o exceptare de la sancțiunile împotriva Moscovei – mai exact, a companiilor petroliere Lukoil și Rosneft – deoarece nu are alternative pentru asigurarea cantităților de țiței necesare.

Prim-ministrul croat a insistat că afirmațiile Budapestei și ale companiei petroliere ungare MOL sunt ‘complet neadevărate’ și ‘distorsionează complet faptele și adevărul’.

Potrivit lui Plenkovic, compania națională croată Jadranski Naftovod (JANAF) are o capacitate de livrare care depășește capacitățile de livrare însumate ale rafinăriilor de la Szazhalombatta, din Ungaria, și de la Bratislava, din Slovacia, ambele controlate de grupul MOL. Oleoductul Adria poate transporta 15 milioane de tone de țiței anual, în timp ce rafinăriile menționate pot procesa 8,1 milioane de tone, respectiv 6,2 milioane de tone.

