Premierul României, Marcel Ciolacu, se va întâlni, la Palatul Victoria, cu premierul Ungariei, Viktor Orbán.

Întâlnirea va începe la ora 17.15 și a fost anunțată de Guvernul României cu doar câteva ore mai înainte. Anterior anunțului transmis de Guvernul României, se știa doar că Viktor Orbán vine în România ca să participe la o discuție despre Agenda Strategică a UE, alături de președintele Consiliului European, de președintele României și de prim-miniștrii Belgiei și Croației.

Nu există informații oficiale despre temele care se vor discuta la întâlnirea celor doi prim-miniștri, de la Palatul Victoria.

Premierul Ciolacu a mai avut o întâlnire în România cu premierul Orbán în anul 2023, înainte ca Orbán să participe la “Universitatea de vară Tusványos”, de la Băile Tușnad. Premierul Orbán a postat pe facebook, la 19 iulie 2023, o fotografie în care dădea mâna cu Ciolacu. Fotografia este însoțită de un text bilingv. “Találkozó Ion-Marcel Ciolacu román miniszterelnökkel. This is the beginning of a beautiful friendship” (“Întâlnire cu premierul României Ion-Marcel Ciolacu. Acesta este începutul unei frumoase prietenii”), scria, pe facebook, premierul Ungariei.

