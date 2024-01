Premierul Ciolacu l-a schimbat pe Silviu Barbu din funcția de șef al Corpului de control al prim-ministrului.

În locul lui Silviu Barbu, în acest post a fost numit Adrian Nicușor Nica.

Funcția de șef al Corpului de control al prim-ministrului are rangul de secretar de stat. Aceste două decizii ale premierului – cea de eliberare din funcție a lui Barbu și de numire a lui Nica – au fost publicate în Monitorul Oficial la data de 11 ianuarie 2024. Apoi, la data de 15 ianuarie, premierul Ciolacu l-a numit pe Barbu în funcția de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, pentru un mandat cu durata de patru ani.

Decizia referitoare la eliberarea lui Silviu Barbu (53 de ani) din fruntea Corpului de control preciza următoarele: “La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Silviu-Gabriel Barbu se eliberează, la cerere, din funcția de secretar de stat, șef al Corpului de control al prim-ministrului”. Nu există o altă explicație oficială pentru înlocuirea din funcție a șefului Corpului de control.â

Silviu Barbu deținea funcția de șef al Corpului de control al premierului din ianuarie 2021. Anterior, el fusese judecător la Curtea de Apel București, iar mai înainte lucrase în Ministerul Afacerilor Externe.

Conform unei declarații de avere pe care a completat-o în anul 2022, Barbu a încasat, în anul 2021, în calitate de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului, un salariu de 108.534 de lei. În plus, în același an, 2021, Barbu a încasat venituri din pensii în valoare de 390.555 de lei. Este de menționat că, în anul 2021, pensionarul Silviu Barbu avea 51 de ani. Se poate observa că, în cazul lui Barbu, pensia era de trei ori mai mare decât salariul de secretar de stat. Prin împărțirea pensiei de 390.555 de lei (încasată pe întregul an 2022) la cele 12 luni ale anului, rezultă că Barbu are o pensie de circa 6500 de euro pe lună.

Se poate presupune că, în calitate de subsecretar de stat la la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, Barbu ar avea un salariu mai mic decât cel de secretar de stat la Guvern. Dar pensia rămâne, probabil, de 6500 de euro pe lună. Sau chiar mai mare, dacă s-a mărit de la 1 ianuarie 2024.

