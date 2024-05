Guvernul PSD – PNL, condus de liderul PSD, Marcel Ciolacu, le oferă unora dintre bugetari o mărire de salarii de zece la sută în anul 2024, iar prima tranșă de majorare se aplică în luna iunie, adică exact în luna în care românii sunt chemați să voteze.

Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, a anunțat că, în ședința din 23 mai 2024, guvernul pe care-l conduce a aprobat o majorare salarială de 10 la sută, pentru unele categorii de bugetari. Cele două tranșe de majorare intră în vigoare în lunile iunie și septembrie 2024. Luna iunie este prima lună după cea în care se aprobă această decizie a Executivului, deci pare logic să se aplice majorarea salarială în iunie. Dar luna iunie este – deși Marcel Ciolacu n-a amintit acest detaliu – și cea în care au loc alegerile europarlamentare și alegerile locale din România. Ele se țin în aceeași zi, 9 iunie 2024, întrucât în România sunt comasate. Deci exact în luna în care românii sunt chemați să voteze, guvernul PSD – PNL le mărește salariile unora dintre ei.

“Aprobăm o majorare salarială de 10 la sută, în două tranșe, pentru angajații din Cultură, de la Registrul Comerțului, Agențiile de Mediu și funcționarii din primăriile sub 20.000 de locuitori. Sunt zone rămase în urmă cu salarizarea față de restul bugetarilor și este corect să luăm o decizie în raport cu cât permit finanțele țării în acest an. Cred că atât la Guvern cât și la Parlament și în alte zone ale administrației centrale și locale putem găsi soluții pentru structuri de personal mai suple. Din economiile făcute pot fi mărite apoi salariile celor care merită”, a declarat premierul Ciolacu imediat după terminarea ședinței Executivului.

Guvernul Ciolacu avusese, printre documentele de pe ordinea de zi a ședinței din 23 mai 2024, o “ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind măsuri referitoare la salarizarea personalului din unele sectoare de activitate bugetară precum şi reglementarea unor aspecte organizatorice”. Altfel spus, Executivul avea posibilitatea doar să discute, nu și să aprobe această OUG. Dar premierul Ciolacu a ținut ca Ordonanța de Urgență să fie aprobată. Poate și din cauză că, imediat după ședința Executivului, adică joi la amiază, premierul urma să participe la reuniunea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, și dorea să poată demonstra că are bunăvoință față de revendicările unora dintre salariați.

Categoriile de salariați care vor primi salarii majorate au fost ulterior indicate într-un comunicat al Guvernului. “Este vorba despre angajații din administrația centrală din domeniile cultură, diplomație, din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului și al oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, pentru personalul din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, din cele aflate în coordonarea prim-ministrului, precum și cele aflate sub controlul Parlamentului.

De asemenea, de această creștere salarială vor beneficia funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului din localitățile de până la 20.000 de locuitori”, a transmis Guvernul României.

Pentru categoriile de personal prevăzute în această OUG, salariile se majorează cu 10% raportat la salariul din decembrie 2023, în două tranșe, în iunie și septembrie, “procent care se adaugă la salariul aflat în plată”.

“De asemenea, personalul agențiilor județene, respectiv a municipiului București pentru protecția mediului va beneficia de salarizarea de care beneficiază Agenția Națională pentru Protecția Mediului. Diferențele salariale se vor aplica tot în două tranșe, în lunile iunie și septembrie”, a precizat Guvernul României.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!