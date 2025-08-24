Premierul canadian Mark Carney a ajuns, duminică, la Kiev, în cadrul unei vizite oficiale de Ziua Independenței Ucrainei, anunță șeful de cabinet al președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski.

„În această zi specială – Ziua Independenţei Ucrainei – este deosebit de important pentru noi să simţim sprijinul prietenilor noştri. Iar Canada ne-a fost întotdeauna alături”, a scris Andri Iermak pe aplicaţia de mesagerie Telegram, referindu-se la vizita premierului canadian.

Potrivit sursei, Carney a făcut această călătorie secretă, de aproximativ 8 ore, cu trenul, noaptea, pornind de la granița cu Polonia, pentru a participa la festivitățile din Kiev.

Canada își reafirmă sprijinul pentru Ucraina

„Tocmai ce am ajuns la Kiev, în Ucraina. În această zi a Independenţei Ucrainei şi în acest moment critic din istoria naţiunii lor, Canada îşi intensifică sprijinul şi eforturile pentru o pace justă şi durabilă în Ucraina,” a scris și premierul canadian pe platforma X, anterior participării la evenimentele oficiale.