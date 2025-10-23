ACTUALIZARE Regele Charles al III- lea și regina Camilla au ajuns la Vatican pentru prima vizită de stat de la alegerea Papei Leon al XIV-lea. Programul zilei prevede întâlniri private, dar și momente ecumenice istorice care simbolizează reconcilierea Bisericii Anglicane cu cea de la Roma. Regele Charles și Regina Camilla sunt la audiența privată cu papa Leon, transmite TVR Info.

Regele Charles al III-lea, aflat într-o vizită de stat la Vatican, a fost primit joi de Papa Leon al XIV-lea pentru o rugăciune ecumenică în capela Sixtină, o premieră istorică după schisma anglicană din secolul al XVI-lea, transmite și AFP.

Monarhul în vârstă de 76 de ani, care deţine şi rolul simbolic de conducător suprem al Bisericii Anglicane britanice, a sosit miercuri seară la Roma, însoţit de soţia sa Camilla, într-o vizită descrisă drept „istorică” de Palatul Buckingham.

Însoţiţi de un lung convoi, cuplul regal a fost întâmpinat cu onoruri la palatul apostolic, sub privirea atentă a gardienilor elveţieni în uniformă de gală, înainte de a fi primit în audienţă privată de Papă. Aceasta este prima întâlnire a lui Charles al III-lea cu Papa Leon al XIV-lea, ales în mai în fruntea Bisericii Catolice după moartea predecesorului său Francisc.

Punctul culminant al vizitei este rugăciunea comună a papei şi monarhului britanic de la ora locală 12:00 (10:00 GMT) din Capela Sixtină, sub celebrele fresce ale lui Michelangelo, în prezenţa liderilor şi oficialităţilor religioase.

Aceasta este pentru prima dată când un papă şi un suveran britanic se roagă împreună în public, marcând o nouă apropiere între cele două Biserici, după o jumătate de secol de iniţiative comune şi întâlniri între papi şi arhiepiscopii de Canterbury, liderii spirituali ai Bisericii Angliei.

Regele Charles și Suveranul pontif se vor ruga împreună în Capela Sixtină. Momentul este istoric, o premieră după schisma de acum cinci secole.

Serviciul religios va combina tradiții catolice și anglicane, iar corul Capelei Sixtine va fi acompaniat de cel al Capelei Saint George, de la Castelul Windsor.

Tema ceremoniei va fi protejarea naturii create de Dumnezeu, o temă dragă lui Charles al III-lea.

În urma despărţirii de Biserica catolică, din 1536 până în 1914, nu au existat relații diplomatice oficiale între Regatul Unit și Sfântul Scaun. Londra a trimis un ambasador la Vatican abia în 1982.

Un gest ecumenic la mormântul Sfântului Pavel

După-amiaza, Regele Charles se va deplasa la Bazilica Papală „Sfântul Paul din afara Zidurilor” (Basilica San Paolo Fuori le Mura), unde va primi titlul onorific de „Confrate Regal” din partea cardinalului James Michael Harvey – o distincție aprobată de Papă ca simbol al fraternității ecumenice dintre cele două Biserici.

În cadrul ceremoniei, condusă de abatele Donato Ogliari, va fi amplasat un scaun permanent purtând stema regală britanică și inscripția Ut unum sint („Ca toți să fie una”, Ioan 17,21) – o invitație la unitate între confesiuni, valabilă pentru suveranul actual și succesorii săi.

De la ruptură la reconciliere între cele două biserici

Ruptura dintre monarhia engleză și Biserica Romei datează din secolul al XVI-lea, când regele Henric al VIII-lea a fondat Biserica Anglicană. De atunci, niciun suveran britanic nu a mai participat la un moment de rugăciune comună cu un Papă.

Regina Elisabeta a II-a a făcut primul pas spre reconciliere în 1961, când s-a întâlnit cu Papa Ioan al XXIII-lea, iar în 1966 dialogul ecumenic a fost oficializat prin îmbrățișarea istorică dintre Papa Paul al VI-lea și arhiepiscopul de Canterbury, Michael Ramsey.

Vizita Regelui Charles reprezintă continuarea acestui drum, dar și un moment de cotitură în relația dintre Roma și Londra.

Moment simbolic special dedicat Sfântului John Henry Newman



Ziua se va încheia cu interpretarea unui imn inspirat din scrierile Sfântului John Henry Newman, teolog convertit de la anglicanism, canonizat în 2019, la a cărei ceremonie Regele Charles a fost prezent.

Papa Leon al XIV-lea a anunțat că îl va proclama pe Newman Doctor al Bisericii pe 1 noiembrie, consolidând figura sa ca punte între cele două tradiții creștine.

