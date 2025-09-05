Naționala Slovaciei a produs surpriza serii de joi în preliminariile europene pentru Cupa Mondial de fotbal din 2026, prin victoria reușită în fața Germaniei, cu scorul de 2-0, la Bratislava, în Grupa A.

Echipa antrenată de italianul Francesco Calzona, fosta adversară a României la EURO 2024, s-a impus prin golurile marcate de David Hancko (43) și David Strelec (55).

Spania, campioana europeană, a câștigat cu 3-0 în Bulgaria, prin golurile marcate în prima repriză de Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella și Mikel Merino.

Gheorghi Milanov (Dinamo București) a jucat din minutul 81 la gazde.

Belgia a realizat scorul zilei, 6-0 în deplasare cu Liechtenstein, prin golurile marcate de Maxime De Cuyper, Youri Tielemans (dublă), Arthur Theate, Kevin De Bruyne și Malick Fofana.

Turcia a învins Georgia în deplasare cu 3-2, toate golurile învingătorilor fiind reușite de jucători de la Fenerbahce, viitoarea adversară a echipei FCSB în Europa League (dublă Kerem Akturkoglu și Mert Muldur). Gazdele au marcat primul gol prin Zuriko Davitașvili (63), după ce Anzor Mekvabișvili (Universitatea Craiova) șutase în bară. Mijlocașul echipei din Bănie a jucat 81 de minute la gazde. Al doilea gol al georgienilor a fost semnat de starul Hvicea Kvarațhelia (90+8).

Fundașul Vahid Selimovic (FC Hermannstadt) a fost rezervă în echipa Luxemburgului, care a pierdut acasă cu Irlanda de Nord, 1-3.

Olanda a fost ținută în șah de Polonia, scor 1-1. Oranje a marcat prin Denzel Dumfries (28), jucătorul echipei Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu. Polonia a egalat prin Matty Cash (80), fundașul echipei Aston Villa.

Rezultatele înregistrate joi:

Grupa A

Luxemburg – Irlanda de Nord 1-3

Au marcat: Aiman Dardari 30, respectiv Jamie Reid 8, Shea Charles 46, Justin Devenny 70.

Ian Price (Irlanda de Nord) a ratat un penalty în min. 8.

Cartonaș roșu: Seid Korac (Luxemburg) 66.

Slovacia – Germania 2-0

Au marcat: David Hancko 43, David Strelec 55.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Irlanda de Nord 1 1 0 0 3-1 3

2 Slovacia 1 1 0 0 2-0 3

3 Luxemburg 1 0 0 1 1-3 0

4 Germania 1 0 0 1 0-2 0

Grupa E

Georgia – Turcia 2-3

Au marcat: Zuriko Davitașvili 63, Hvicea Kvarațhelia 90+8, respectiv Mert Muldur 3, Kerem Akturkoglu 41, 52.

Cartonaș roșu: Barîș Alper Yilmaz (Turcia) 71.

Bulgaria – Spania 0-3

Au marcat: Mikel Oyarzabal 5, Marc Cucurella 30, Mikel Merino 38.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Spania 1 1 0 0 3-0 3

2 Turcia 1 1 0 0 3-2 3

3 Georgia 1 0 0 1 2-3 0

4 Bulgaria 1 0 0 1 0-3 0

Grupa G

Lituania – Malta 1-1

Au marcat: Gvidas Gineitis 90+7 – penalty, respectiv Alexander Satariano 83.

Cartonaș roșu: Edgaras Utkus (Lituania) 90+10, Jake Azzopardi (Malta) 90+1.

Olanda – Polonia 1-1

Au marcat: Denzel Dumfries 28, respectiv Matty Cash 80.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Polonia 3 2 1 0 4-1 7

2 Finlanda 3 1 1 1 3-4 4

3 Olanda 2 1 1 0 3-1 4

4 Lituania 4 0 3 1 3-4 3

5 Malta 4 0 2 2 1-4 2

Grupa J

Kazahstan – Țara Galilor 0-1

A marcat: Kieffer Moore 25.

Liechtenstein – Belgia 0-6

Au marcat: Maxime De Cuyper 29, Youri Tielemans 46, 70 – penalty, Arthur Theate 60, Kevin De Bruyne 62, Malick Fofana 90+1.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Țara Galilor 5 3 1 1 11-6 10

2 Macedonia de Nord 4 2 2 0 6-2 8

3 Belgia 3 2 1 0 11-4 7

4 Kazahstan 4 1 0 3 3-5 3

5 Liechtenstein 4 0 0 4 0-14 0

Legendă: M – meciuri, V – victorii, E – egaluri, Î – înfrângeri, GM – goluri marcate, GP – goluri primite, P – puncte

Câștigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formații clasate pe locul secund în grupe și cele mai bine clasate câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor, ediția 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor.

