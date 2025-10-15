Preliminarii CM 2026 Europa: Anglia prima echipă europeană calificată/Portugalia a amânat calificarea după 2-2 cu Ungaria

Anglia este prima echipă europeană care s-a calificat la Cupa Mondială de fotbal din 2026, după ce a surclasat Letonia cu 5-0, marți seara, în deplasare, în Grupa K a preliminariilor.

Echipa antrenată de germanul Thomas Tuchel are șase victorii din tot atâtea posibile și un golaveraj de 18-0, după ce Anthony Gordon, Harry Kane (dublă), Maksims Tonisevs (autogol) și Eberechi Eze au marcat la Riga.

Portugalia a fost aproape de a obține și ea biletul pentru turneul final din America de Nord, dar a fost egalată in extremis de Ungaria, 2-2, chiar la Lisabona.

Cristiano Ronaldo a reușit o dublă pentru gazde (22, 45+3), devenind cel mai bun marcator din istoria preliminariilor Cupei Mondiale, cu 41 de reușite, în timp ce golurile maghiarilor au fost reușite de Attila Szalai (9) și Dominik Szoboszlai (90+1).

Spania are un parcurs perfect cu 4 victorii și golaveraj 15-0

Spania, campioana europeană en titre, a dispus de Bulgaria cu 4-0 și își continuă parcursul perfect, cu patru victorii din tot atâtea meciuri și un golaveraj impresionant, 15-0.

”La Roja”, care s-a impus prin golurile marcate de Mikel Merino (dublă), Atanas Cernev (autogol) și Mikel Oyarzabal, a ajuns la 29 de meciuri oficiale consecutive fără înfrângere.

Italia rămâne și ea în cursă, după 3-0 cu Israelul, prin golurile înscrise de Mateo Retegui (2) și Gianluca Mancini. Fundașul Nikita Stoinov (Dinamo București) a fost rezervă la oaspeți.

Turcia a câștigat la scor cu Georgia, 4-1, golurile fiind marcate de Kenan Yildiz, Merih Demiral (dublă) și Yunus Akgun, respectiv Ghiorghi Kociorașvili. Mijlocașul Anzor Mekvabișvili (Universitatea Craiova) a fost integralist la georgieni.

Serbia a învins Andorra cu 3-1, prin autogolul lui Christian Garcia și golurile lui Dusan Vlahovic și Aleksandar Mitrovic. Golul de onoare al gazdelor a fost semnat de Guillaume Silvain Lopez.

Irlanda a obținut o victorie la limită cu Armenia, 1-0, prin golul lui Evan Ferguson, dar oaspeții au jucat aproape o repriză în zece oameni.

Moldova a remizat în deplasare cu Estonia, 1-1, acesta fiind primul punct obținut de noul selecționer Lilian Popescu. Balticii au marcat prin Mattias Kait (12), fostul jucător al Rapidului, în timp ce golul moldovenilor a venit după o acțiune la care au contribuit doi jucători din Superliga României, Virgiliu Postolachi (Universitatea Cluj) i-a pasat lui Ștefan Bodișteanu (FC Botoșani), care a marcat (64).

Postolachi a jucat tot meciul, Bodișteanu a intrat la pauză, mijlocașul Vadim Rață (FC Argeș) a evoluat 62 de minute, iar atacantul Alexandru Boiciuc (Concordia Chiajna) și Daniel Dumbravanu (FC Voluntari) au fost rezerve.

Kait a jucat 86 de minute, iar fundașul Joonas Tamm (Sepsi OSK Sfântu Gheorghe) a fost rezervă la gazde.

Rezultatele de marți:

Grupa E

Spania – Bulgaria 4-0

Au marcat: Mikel Merino 35, 57, Atanas Cernev (autogol) 79, Mikel Oyarzabal 90+2 – penalty.

Turcia – Georgia 4-1

Au marcat: Kenan Yildiz 14, Merih Demiral 22, 52, Yunus Akgun 35, respectiv Ghiorghi Kociorașvili 64.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Spania 4 4 0 0 15-0 12

2 Turcia 4 3 0 1 13-10 9

3 Georgia 4 1 0 3 6-9 3

4 Bulgaria 4 0 0 4 1-16 0

Grupa F

Irlanda – Armenia 1-0

A marcat: Evan Ferguson 70.

Cartonaș roșu: Tigran Barseghian (Armenia) 52.

Portugalia – Ungaria 2-2

Au marcat: Cristiano Ronaldo 22, 45+3, respectiv Attila Szalai 9, Dominik Szoboszlai 90+1.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Portugalia 4 3 1 0 11-4 10

2 Ungaria 4 1 2 1 8-7 5

3 Irlanda 4 1 1 2 4-5 4

4 Armenia 4 1 0 3 2-9 3

Grupa I

Estonia – Moldova 1-1

Au marcat: Mattias Kait 12, respectiv Ștefan Bodișteanu 64.

Italia – Israel 3-0

Au marcat: Mateo Retegui 45+2 – penalty, 74, Gianluca Mancini 90+3.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Norvegia 6 6 0 0 29-3 18

2 Italia 6 5 0 1 18-8 15

3 Israel 7 3 0 4 15-19 9

4 Estonia 7 1 1 5 7-17 4

5 Moldova 6 0 1 5 4-26 1

Grupa K

Andorra – Serbia 1-3

Au marcat: Guillaume Silvain Lopez 17, respectiv Christian Garcia (autogol) 19, Dusan Vlahovic 54, Aleksandar Mitrovic 74 – penalty.

Letonia – Anglia 0-5

Au marcat: Anthony Gordon 26, Harry Kane 44, 45+4 – penalty, Maksims Tonisevs (autogol) 58, Eberechi Eze 86.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Anglia 6 6 0 0 18-0 18

2 Albania 6 3 2 1 6-3 11

3 Serbia 6 3 1 2 7-7 10

4 Letonia 7 1 2 4 4-13 5

5 Andorra 7 0 1 6 3-15 1

Legendă: M – meciuri, V – victorii, E – egaluri, Î – înfrângeri, GM – goluri marcate, GP – goluri primite, P – puncte

Câștigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formații clasate pe locul secund în grupe și cele mai bine clasate câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor, ediția 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor.

