Prăbușire uluitoare pentru Spania! A condus cu 6 goluri, dar e aproape de eliminare

Spania a cedat incredibil în fața Serbiei, scor 29-31, și are șanse minime de a mai ajunge în sferturi.

Spania a suferit una dintre cele mai dure înfrângeri de la actuala ediție a Campionatului Mondial de handbal feminin, după ce a pierdut cu Serbia, scor 29-31, în grupele principale ale competiției. Ibericele au plecat favorite și au avut chiar un avantaj uriaș în repriza a doua, însă căderea pe final a lăsat echipa în pragul eliminării.

Spanioloaicele au început bine partida, într-un duel echilibrat în primele minute, cu scor strâns până la 9-9. Ulterior, Spania a reușit să se desprindă, profitând de câteva acțiuni rapide pe contraatac și intrând la pauză cu un avantaj de două goluri, 19-17. Repriza secundă a debutat excelent pentru formația iberică, care a marcat constant și a ajuns să conducă chiar și cu șase goluri. La 24-18, Spania părea că se îndreaptă spre o victorie clară în fața Serbiei.

Serbia, revenire de senzație în ultimele minute ale meciului

Totul s-a schimbat însă radical pe final. De la 27-22, Spania a mai înscris doar de două ori până la finalul partidei, în timp ce Serbia a declanșat o revenire incredibilă. Jocul ibericelor s-a prăbușit complet în ultimele opt minute, iar Serbia a profitat la maximum de greșelile adversarei, reușind să se impună cu 31-29. O victorie care o aduce foarte aproape de sferturile de finală ale Campionatului Mondial.

Serbia a acumulat astfel 4 puncte în grupa principală II și ocupă locul secund, în timp ce Spania rămâne cu doar 2 puncte și coboară pe poziția a treia. Germania este liderul grupei, iar situația devine critică pentru iberice, mai ales în contextul criteriilor de departajare. În caz de egalitate de puncte, Serbia are avantajul meciului direct, ceea ce complică dramatic calculele pentru Spania.

Pentru a mai spera la calificare, ibericele au nevoie de o adevărată minune: Serbia să nu obțină mai mult de un egal din meciurile cu Insulele Feroe și Muntenegru, iar Spania să câștige ambele partide rămase. În plus, ibericele pot fi depășite și de Muntenegru sau Insulele Feroe, care au intrat în grupa principală tot cu două puncte.

Eșecul cu Serbia este cu atât mai dureros cu cât Spania a avut meciul în mână, conducând confortabil la jumătatea reprizei secunde. Totuși, lipsa de inspirație pe final și problemele din apărare au făcut ca una dintre cele mai spectaculoase prăbușiri ale turneului să devină realitate.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!