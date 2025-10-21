Poveste de Hollywood! O echipă dintr-un sătuc cu mai puțin de o mie de locuitori a devenit campioană a Suediei

Clubul din satul Hällevik, cu mai puțin de o mie de locuitori, a câștigat titlul cu trei etape înainte de finalul sezonului.

Mjallby AIF este noua campioană a Suediei, după o performanță care pare desprinsă dintr-un scenariu de film. Echipa din micul sat Hällevik, cu o populație de puțin peste 800 de locuitori, și-a asigurat primul titlu din istoria clubului, cu trei etape înainte de finalul sezonului din Allsvenskan.

Formația antrenată de Anders Torstensson a învins-o cu 2-0 în deplasare pe IFK Göteborg, într-un meci contând pentru etapa a 27-a, și a ajuns la 66 de puncte, cu un avans de 11 puncte în fața celor de la Hammarby. Cu un bilanț impresionant de 20 de victorii, 6 remize și o singură înfrângere, Mjallby și-a asigurat matematic trofeul suprem al fotbalului suedez.

Arena echipei, Strandvallen, are o capacitate de doar 7.500 de locuri, iar lotul campioanei este cotat la 16,85 milioane de euro, conform celor mai recente estimări. Cel mai valoros jucător este mijlocașul Elliot Stroud, în vârstă de 22 de ani, evaluat la 2,5 milioane de euro.

De la retrogradări la glorie: povestea unei echipe care n-a renunțat niciodată

Fondat în 1939, Mjallby AIF a oscilat, de-a lungul decadelor, între primele două ligi din Suedia. Prima promovare în Allsvenskan a venit în 1980, însă echipa a retrogradat de mai multe ori ulterior. În ciuda limitărilor financiare, clubul a rămas un simbol al rezistenței, reușind să producă jucători valoroși și să-și păstreze spiritul autentic.

Printre fotbaliștii formați aici se numără Christian Wilhelmsson, fost internațional suedez cu o carieră la cluburi importante din Europa. Spiritul de luptă al echipei din Hällevik a rămas neschimbat, iar sezonul 2025 a adus confirmarea unei generații unite și disciplinate.

Mjallby AIF a devenit o veritabilă revelație într-un campionat dominat istoric de giganți precum Malmö FF, IFK Göteborg sau AIK Stockholm. Cu o disciplină exemplară, o apărare solidă și un joc colectiv bine organizat, echipa lui Torstensson a reușit să transforme visul în realitate.

În ultimele trei etape, campioana Suediei va înfrunta pe Norrköping, Värnamo și Häcken, însă rezultatele acestor meciuri nu mai pot schimba destinul scris deja la Hällevik: Mjallby AIF este campioana-surpriză a Suediei.

Într-un fotbal globalizat, dominat de bugete uriașe și branduri consacrate, succesul unui club născut într-o comunitate de câteva sute de oameni reamintește de esența autentică a sportului: pasiunea, unitatea și credința că imposibilul se poate realiza.

