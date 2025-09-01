Unele firme au avertizat că nu mai pot continua investițiile sau că vor fi forțate să reducă personalul, în condițiile în care profitabilitatea lor scade drastic

Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din România avertizează că menținerea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) și după pachetul II de măsuri fiscale, ar putea afecta grav firmele cu capital autohton, în timp ce multinaționalele ar resimți mult mai puțin impactul. Organizația susține că numeroase companii românești au fost nevoite să contracteze împrumuturi bancare, pentru a achita o taxă considerată „nerealistă”, introdusă de Guvern în 2024. Totodată, avertizează că unele afaceri cu tradiție de peste trei decenii riscă să-și închidă porțile, scrie profit.ro.

„IMCA a lovit puternic companiile locale cu o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro, nu pe cele multinaționale”, subliniază asociația, care atrage atenția că acest tip de impozitare nu ține cont de realitatea financiară din piața de distribuție. În domeniul comerțului cu bunuri, marjele de profit sunt extrem de reduse, între 0,7% și 3,5%, ceea ce înseamnă că orice taxare raportată la cifra de afaceri, nu la profit, poate dezechilibra rapid întreaga structură financiară a unei companii.

Potrivit proiectului de lege aflat în pregătire, Guvernul are în vedere eliminarea acestui impozit abia din 2026, inclusiv pentru sectorul petrolier și al gazelor, dar menținerea lui până atunci, ar putea genera pierderi irecuperabile.

Deși pentru bănci, impozitul pe cifra de afaceri a fost chiar majorat recent, pentru alte industrii, precum distribuția de bunuri, menținerea sa până în 2026 poate însemna falimente și concedieri. Unele firme au avertizat deja că nu mai pot continua investițiile sau că vor fi forțate să reducă personalul, în condițiile în care profitabilitatea lor scade drastic.

În paralel, Ministerul Finanțelor pregătește măsuri suplimentare privind deductibilitatea cheltuielilor. Se propune ca anumite costuri, precum cele cu drepturile de proprietate intelectuală, consultanța, managementul sau dobânzile către entități afiliate, să fie considerate nedeductibile, dacă depășesc pragul de 3% din totalul cheltuielilor similare. Patronatele avertizează că și aceste limitări pot afecta competitivitatea companiilor locale, deja vulnerabile în raport cu multinaționalele.

Asociațiile de afaceri atrag atenția că impozitarea minimă a cifrei de afaceri este rar întâlnită în statele dezvoltate și contravine tendinței europene, unde accentul se pune pe impozitarea profitului real și pe măsuri anti-evaziune, nu pe introducerea de taxe care uniformizează fără a ține cont de specificul fiecărui sector.

