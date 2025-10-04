Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că premierul Ilie Bolojan este un lider responsabil, capabil să ducă reformele la capăt.

Abrudean a subliniat că Bolojan și-ar respecta angajamentul de a demisiona dacă pachetul 2 de reforme nu va fi validat de Curtea Constituțională, însă speră ca situația să nu ajungă aici.

„Domnul Bolojan e un om foarte serios și foarte ferm. Dacă a spus un lucru, eu cred că se va ține de ceea a spus. Sigur este decizia unilaterală a domniei sale. Eu sper să nu ajungem în această situație, pentru că România nu își permite să avem o astfel de situație. Eu cred că, în acest moment, Ilie Bolojan este printre foarte puținii, dacă nu singurul om care are responsabilitatea, fermitatea și credibilitatea necesară să facă aceste reforme. Nu cred că am vrea să ne întoarcem în altă postură, în care vine cineva de la zero să ia taurul de coarne și să negocieze, să rezolve problema țării. Eu cred că nu e cazul și sper să nu ajungem la această situație”, a declarat Abrudean la emisiunea Insider Politic de la Prima TV.

Legitimitate afectată în cazul respingerii pachetului de reforme

Abrudean a explicat că, dacă pachetul 2 nu va trece la CCR, Bolojan și-ar pierde legitimitatea de a implementa reformele, ceea ce ar justifica discuția despre demisie.

„Sigur că va fi o problemă de legitimitate, așa cum a spus-o foarte bine și premierul. Înseamnă că nu mai prezint încrederea necesară, nu mai am legitimitatea necesară și înseamnă că nu mai pot să fac reforme. De aceea și discuția despre demisie. Iar ideea de a rămâne un premier de formă nu există din punctul de vedere al acestui premier. Așa cum ne-a obișnuit, omul vrea să facă treabă, sfințește locul, pe unde a fost a făcut lucruri bune. Și nu vorbim doar de Oradea, vorbim și la Senat. A început o reformă, a promovat-o și, până la urmă, și-a dovedit efectele. Și iată că efectele se văd inclusiv în buget, inclusiv în rectificarea bugetară în care am renunțat, am dat înapoi bugetului de stat 10 milioane de lei tocmai din această reformă”, a mai spus Abrudean.

