Posibil sabotaj pe calea ferată: un tren de călători a lovit un obiect aflat pe linie

SocialȘtirile zilei
Actualizat:
Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru

Un incident serios a avut loc în seara zilei de 29 noiembrie pe Magistrala 100, în stația CF Crușovăț, când trenul IR 1691 a lovit o osie a unui vagonet tehnologic amplasată pe linia II. Oficialii CFR SA nu exclud varianta unui posibil sabotaj.

Evenimentul a avut loc în jurul orei 19:05, iar trenul a fost nevoit să oprească pentru verificări, potrivit Club Feroviar.

În timpul controlului, personalul feroviar a descoperit și o a doua osie pe linia III, amplasată tot de persoane necunoscute.

CFR SA a transmis:

„Analiza preliminară a indicat că aceste elemente nu aveau justificare tehnică pe infrastructură și reprezentau un pericol pentru siguranța circulației, a pasagerilor și a personalului feroviar.”

Osiile proveneau de la un vagonet aflat pe o linie abătută.

Consecințe și măsuri

Trenul IR 1691 și-a reluat circulația după finalizarea verificărilor, însă înregistrând o întârziere de 138 de minute.

„CFR SA condamnă ferm astfel de comportamente care pot genera incidente grave și cooperează cu autoritățile pentru identificarea persoanelor implicate. Responsabilii vor răspunde în fața legii conform prevederilor aplicabile. CFR SA reafirmă că siguranța circulației reprezintă prioritatea absolută. Personalul feroviar monitorizează în permanență infrastructura și aplică toate măsurile necesare pentru desfășurarea traficului în condiții de siguranță”, a transmis compania feroviară.

Investigații în curs

Autoritățile continuă ancheta pentru identificarea persoanelor care au amplasat obiectele pe calea ferată, iar ancheta preliminară indică faptul că acestea nu aveau nicio justificare tehnică și reprezintă un risc major pentru trenurile de călători.

Pe aceeași temă

