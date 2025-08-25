Portugalia face bilanțul celui mai mare incendiu de pădure din istoria sa

Portugalia realizează bilanțul celui mai mare incendiu de pădure din istoria sa, care a devastat peste 64.000 de hectare – o suprafață de peste zece ori mai mare decât insula Manhattan. Focul a fost adus sub control abia duminică, după 11 zile de lupte intense cu flăcările, potrivit lui Telmo Ferreira, purtător de cuvânt al Autorității Naționale pentru Protecție Civilă, scrie AFP.

Incendiul a afectat șapte municipalități din districtul Coimbra, Guarda și Castelo Branco și a fost cauzat de lovituri de trăsnet. În momentul de față, aproape 1.000 de pompieri și 300 de vehicule rămân mobilizați pentru a preveni reaprinderea focului, deși autoritățile intenționează să reducă treptat efectivele.

Datele Institutului pentru Conservarea Naturii și a Pădurilor arată că acesta este cel mai mare incendiu înregistrat vreodată în Portugalia, depășind precedentul record de 53.000 de hectare devastate în octombrie 2017.

CITEȘTE ȘI – Volodin la Beijing: Rusia și China își unesc forțele împotriva sancțiunilor și presiunilor occidentale

De la începutul verii, incendiile forestiere au provocat moartea a patru persoane, au distrus locuințe și culturi și au afectat aproximativ 278.000 de hectare în Portugalia. Vecinii din Spania au suferit de asemenea pierderi semnificative, cu patru victime în incendiile recente.

Guvernul portughez a anunțat măsuri de urgență pentru sprijinirea zonelor afectate, inclusiv finanțare pentru reconstruirea locuințelor distruse și ajutor pentru agricultori. Experții avertizează că schimbările climatice au agravat situația în Peninsula Iberică, provocând valuri de căldură mai lungi și mai intense.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.