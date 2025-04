Popescu se apără după hențul făcut: „Cine crede că a fost intenționat n-a jucat fotbal”

Fundașul FCSB-ului a explicat faza din minutul 65, care le-a oferit șansa revenirii celor de la CFR Cluj.

FCSB a câștigat cu scorul de 3-2 derby-ul cu CFR Cluj, însă finalul de meci a fost unul tensionat, din cauza eliminării lui Mihai Popescu. Fundașul roș-albaștrilor a fost eliminat direct, în minutul 65, pentru un henț comis în fața porții goale. Arbitrul Istvan Kovacs nu a stat pe gânduri și i-a arătat cartonașul roșu, dictând în același timp lovitură de la 11 metri.

La momentul faultului, FCSB conducea cu 3-0, după o repriză secundă solidă și o prestație eficientă în ofensivă. Eliminarea lui Popescu a schimbat cursul finalului de partidă, CFR Cluj marcând de două ori și punând presiune pe gazde în ultimele minute ale jocului.

Popescu explică faza și își asumă greșeala

Imediat după meci, Mihai Popescu a explicat faza controversată, declarând că gestul său a fost unul instinctiv, nu intenționat:

„Important e că a câștigat echipa. I-am lăsat la greu, am făcut meciul neașteptat de greu față de cum era până în momentul în care s-a întâmplat.

Dacă cineva crede că a fost intenționat, înseamnă că nu a jucat niciodată fotbal. Instinctul m-a făcut să ajung la această intervenție, am realizat abia când am atins mingea cu mâna”, a declarat Popescu la Prima Sport.

Fundașul de 31 de ani a recunoscut că trăirile din finalul meciului au fost intense:

„Aveam piele de găină, sincer, la ultima fază nici nu am văzut foarte bine ce s-a întâmplat. Ei au venit peste noi, este normal. Vreau să uit de această eliminare”, a adăugat acesta.

Pe lângă momentul tensionat creat de eliminarea sa, meciul a avut parte și de un moment spectaculos în repriza a doua. Vlad Chiricheș a marcat un gol spectaculos în minutul 56, după o combinație rapidă cu Radunovic. Fundașul central a șutat fără speranțe pentru portarul advers, într-o fază care a amintit de reușita sa din fața celor de la Ajax, din 2013.

După victoria cu CFR Cluj, FCSB rămâne lider în clasamentul play-off-ului din Superligă, cu 39 de puncte după cinci meciuri. Rivala din Ardeal rămâne pe locul secund, cu 34 de puncte, urmată îndeaproape de Universitatea Craiova (33 de puncte) și U Cluj (32 de puncte). În etapele rămase din play-off, fiecare pas greșit poate fi decisiv în lupta pentru titlul de campioană.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!