Polonia respinge ipoteza lui Trump! Atacul dronelor rusești „nu a fost o greșeală”

Polonia a respins ferm vineri sugestia fostului președinte american Donald Trump, potrivit căreia incursiunea masivă a dronelor rusești în spațiul aerian polonez ar fi putut fi o greșeală a armatei lui Vladimir Putin.

„Ne-am fi dorit și noi ca atacul cu drone asupra Poloniei să fie o greșeală. Dar nu a fost. Și știm asta”, a transmis premierul polonez Donald Tusk pe rețelele de socializare.

Autoritățile poloneze au recuperat fragmentele a 17 drone de fabricație rusă, care au căzut miercuri în estul țării fără a provoca victime sau daune semnificative. Avioane de vânătoare poloneze și aliate NATO, inclusiv din Olanda, au fost mobilizate pentru a intercepta dronele – fiind prima reacție de acest tip la incursiuni aeriene rusești în spațiul NATO de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, acum peste trei ani.

Președintele conservator al Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat joi că incursiunea dronelor a fost „doar o încercare de a testa capacitățile noastre și răspunsul NATO”, un test al mecanismelor de reacție ale alianței. Alte capitale europene și Uniunea Europeană au catalogat atacul drept un test al rezistenței NATO, însă Trump a sugerat contrariul: „Ar fi putut fi o greșeală”, a spus fostul președinte american joi seara.

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a reafirmat însă sprijinul Statelor Unite pentru Polonia: „Suntem alături de aliații noștri NATO în fața acestor violări ale spațiului aerian și vom apăra fiecare centimetru al teritoriului NATO.”

De asemenea, ministrul adjunct al Apărării din Polonia, Cezary Tomczyk, a declarat pentru Polsat News că atacul dronelor „a fost deliberat, nu o greșeală”, iar ministrul de Externe Radoslaw Sikorski a subliniat că „în noaptea în care 19 drone rusești au intrat în Polonia, peste 400 de drone și 40 de rachete au traversat Ucraina. Nu au fost greșeli.”

Polonia a solicitat convocarea Consiliului de Securitate al ONU pentru a discuta incidentul, întâlnirea fiind programată vineri după-amiază.

