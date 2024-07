Polițistul în fustă, la un pas de divorț, Soția lui a luat hotărârea

Bucur, în vârstă de 53 de ani, a devenit cunoscut în întreaga țară pentru alegerea sa vestimentară neconvențională, îmbrăcând fuste și tocuri în cadrul activităților de la locul de muncă, în ciuda codului vestimentar strict aplicabil personalului de poliție.

Deși a încercat să-și explice alegerile și să fie înțeles ca o „doamnă” în ciuda aparențelor, schimbările sale nu au fost acceptate de soția sa.

Într-o postare emoționantă, Bucur a dezvăluit că soția sa nu a fost de acord cu transformările sale și a decis să pună capăt căsniciei.

„Doamna inimii mele a hotărât să divorțeze”, a spus el, adăugând că această situație reflectă conflictul dintre dorințele sale personale și așteptările celor din jur.

Bucur dorește să-și facă și schimbare de sex.

Operația de schimbare de sex o voi face numai după ce voi avea rezultatele asupra trupului prin terapia de feminizare. În februarie 2022 am depus documente la instituție în care un psiholog, un psihiatru și un endocrinolog certificau cu documente medicale că am disforie de gen, care este declasificată, nu mai este considerată tulburare sau afecțiune. Deocamdată nu am bani, a spus polițistul,

a declarat acesta, potrivit CanCan.