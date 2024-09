Mai mulți polițiști din cadrul Poliției Orășenești Turceni, din județul Gorj, sunt acuzați că au măsluit aparatul radar pentru a da mai multe amenzi, pentru a fi recompensați cu salarii de merit, ce pot crește veniturile cu 30-50%, și primesc dotări suplimentare.

În județul Gorj, polițiștii din Turceni au fost fruntași la numărul de amenzi și permise auto reținute, iar unul dintre cei mai activi agenți este Silviu Beșliu. Oamenii legii din această localitate aflată la granița cu județul Dolj rețineau de două ori mai multe permise decât colegii lor din structurile mai mari ale Poliției Rutiere Gorj.

Se cunoaște faptul în rândul polițiștilor rutieri că un anumit tip de aparat radar poate fi măsluit în diferite feluri. În primul rând, aparatul radar care se prinde în dreptul aerotermei din mașină este prevăzut cu o „apărătoare“ dintr-un anumit material, care are menirea să oprească pătrunderea aerului în aparatul radar. Atunci când „apărătoarea“ este scoasă, aparatul radar este influențat. Astfel, când instalația de climatizare a autospecialei de poliție este în prima treaptă, radarul indică o viteză cu 10-20 km mai mare decât cea reală, iar, în treapta a doua, viteza arătată în plus cu 30-40 km./oră. Conform unor informații furnizate de polițiștii, o altă metodă de a măslui viteza indicată de radar este de a-l stinge și a-l porni în mod repetat, iar în secundele în care acesta se calibrează indică o viteză mai mare. De asemenea, polițiștii mai vorbesc și de modul în care este îndreptat aparatul radar. Dacă filmează o mașină în mers din spate, iar o alta vine din sens opus poate să redea viteza celeilalte mașini.

Acuzații lansate de un polițist pensionar

Victimă a aparatul radar a căzut chiar un polițist pensionar. Marius Vlăduțu a fost prins de aparatul radar manevrat de polițiștii din Turceni când circula cu un autoturism Logan cu viteza de 138 km./oră. Fostul polițist spune că aparatul radar a fost influențat, deoarece el nu avea o asemenea viteză și a contestat sancțiunea în instanța de judecată: „În noiembrie, anul trecut, mă întorceam de la Craiova. Trecusem de comuna Țânțăreni și mă aflam pe un sector de drum cu o limitare de viteză de 70 km./oră. Mi-a ieșit pe radar viteza de 138 km./oră. Nicu Daniel, polițistul care m-a oprit, a fost colegul meu de școală. I-am spus că nu are cum să fie o asemenea viteză, pentru că așa se circulă pe autostradă. Mi-a spus că așa arată aparatul. S-a întocmit procesul verbal și s-a luat măsura reținerii permisului de conducere. Am făcut contestație. Știam că există această posibilitate, de a influența aparatul radar cu aeroterma. Am realizat că este ceva în neregulă, pentru că nu aveam o asemenea viteză. Poate fi aeroterma, cât și faptul ca aparatul radar să nu înregistreze viteza din sens opus, ci să fie comutat pentru a lua din mers din față autoturismul, nu din sens opus, astfel indicând în sens eronat, adică viteza de deplasare a autospecialei poliției plus viteza celui din sens opus…“.

„De la 74 km/oră a ajuns la 108 km/oră“

Un alt fost polițist a căzut în plasa agentului campion la amenzi. Marius Racea, fostul șeful de post din comun Plopșoru, spune că a intrat în conflict cu tatăl polițistului Beșliu și până la urmă a fost nevoit să se pensioneze, iar acum fiul caută să se răzbune pe el.

Silviu Beșliu i-au luat permisul de conducere ca urmare a vitezei. Marius Racea susține că aparatul radar a fost măsluit și a depus o plângere penală.

S-au luat multe permise pentru că se dădea drumul la aerotermă și creștea viteza de pe aparatul radar. Mi-a fost și mie luat permisul în același fel. De la 74 km/oră a ajuns la 108 km/oră. Beșliu mi-a luat permisul. Am făcut contestație, dar am pierdut, pentru că nu mi s-a acceptat expertiza. Acum am depus o plângere penală pentru abuz în serviciu și fals. Am cerut să se facă o expertiză. Sper ca adevărul să iasă la iveală“, a relatat fostul polițist Racea.

Acuzații făcute de un comisar șef de poliție

Chiar și comisarul șef de poliție Nicu Tănase, șeful Secției 5 Poliție Rurală Rovinari, a rămas fără permisul de conducere ca urmarea folosirii necorespunzătoare a aparatului radar, susține el. Acesta susține că a fost urmărit 18 km. și, până la urmă, a fost tras pe dreapta și i-a fost reținut permisul de conducere. Polițistul a relatat într-o plângere cum s-a întâmplat incidentul. „În data de 27-03-2024, după orele de program, m-am deplasat cu autoturismul marca Audi, pe DN 66 Plopșoru către municipiul Craiova. Am observat că sunt urmărit de autospeciala marca VW Polo, ce este dotată cu dispozitiv de înregistrare radar. Știind ce au pățit mulți colegi de-ai mei anterior, pe tot parcursul deplasării mele pe DN 66 Plopșoru pe o distanță de aproximativ de 25 de kilometri, eu am urmărit viteza cu care mă deplasam, cât și normele de circulație, respectiv restricțiile și limitele de viteză pe sectoarele de drum pe care le-am parcurs. După circa 18 km parcurși, am fost oprit de către echipajul compus din agent Beșliu Silviu și Nicu Daniel, care au spus că am rulat cu 120 km/oră“, a precizat comisarul șef de poliție, care a contestat sancțiunea și a avut câștig de cauză în instanța de judecată, demonstrând că aparatul radar nu a indicat viteza corectă.

Polițistul Silviu Beșliu nu a dorit să comenteze acuzațiile: „Nu pot să vă dau nicio informație. Vă rog să contactați Biroul de presă și vi se va răspunde la toate întrebările“.