Politico, după arestarea lui Horațiu Potra: „Liderul mercenarilor români a fost arestat”

Autoritățile române l-au adus joi în custodie pe Horațiu Potra, fost membru al Legiunii Străine Franceze, acuzat că ar fi orchestrat un complot violent pentru a răsturna ordinea constituțională și pentru a-l instala la putere, prin forță, pe fostul candidat prezidențial ultranaționalist Călin Georgescu.

La scurt timp, presa internațională a reacționat imediat, iar publicația Politico a titrat: „Liderul mercenarilor români, arestat pentru presupusa conspirație de lovitură de stat din 2024”.

Horațiu Potra, adus în România

Horațiu Potra a fost extrădat din Dubai, unde se afla în arest din 24 septembrie, alături de fiul său, Dorian, și de nepotul său, în urma unei investigații privind un plan de lovitură de stat pregătit în timpul tensiunilor electorale din decembrie 2024.

Ministerul Justiției a confirmat sosirea acestora în România, după finalizarea procedurii de extrădare. Anchetatorii i-au pus sub acuzare pe Georgescu, Horațiu și Dorian Potra, precum și pe un grup de presupuși mercenari, încă din 16 septembrie, pentru încercarea de a deturna un protest pro-Georgescu și de a transforma manifestația într-o acțiune violentă menită să justifice preluarea puterii prin forță.

Potrivit procurorilor, gruparea intenționa să genereze violențe de amploare imediat după anularea, în decembrie 2024, a primului tur al alegerilor prezidențiale. Curtea Constituțională invalidase scrutinul din cauza unor presupuse nereguli și indicii de ingerințe externe, iar Georgescu – câștigătorul inițial al turului întâi – fusese ulterior exclus din cursa electorală pentru runda din mai, pe fondul unor suspiciuni suplimentare privind influența rusă.

Horațiu Potra, în vârstă de 55 de ani și cetățean româno-francez, și-a construit cariera în structuri militare și operațiuni private de securitate: cinci ani în Legiunea Străină, apoi gărzi de corp pentru familia regală din Qatar și aproape trei decenii de misiuni în Africa pentru lideri politici și oameni de afaceri. El l-ar fi întâlnit pe Georgescu în decembrie anul trecut, la o fermă de cai, unde fostul candidat i-ar fi cerut „sprijin” pentru perioada electorală tensionată.

Procurorii susțin că pe 7 decembrie 2024, la o zi după anularea alegerilor, cei doi au pus la punct ultimele detalii ale planului. Pe 8 decembrie, Potra a fost reținut pe drumul spre București, într-un convoi de cinci mașini în care s-ar fi aflat persoane înarmate pregătite să provoace tulburări în capitală.

Atât Georgescu, cât și Potra neagă acuzațiile, iar susținătorii lor susțin că dosarul are motivații politice. Într-un interviu acordat postului Realitatea Plus după punerea sub acuzare, Potra declara: „Mai bine să încalci legea și să trăiești decât să respecți legea și să mori.”

