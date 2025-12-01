De Ziua Națională, majoritatea liderilor partidelor parlamentare au transmis mesaje de „La mulți ani” românilor, fiecare punând accent pe teme precum unitatea, responsabilitatea civică și moștenirea istorică.
USR a postat „dragi ROMÂNI, oriunde v-ați afla!”, de Ziua Națională, însoțit de declarația ministrului Economiei, Radu Miruță, care afirmă că „avem varianta să ne plângem în fiecare zi sau să muncim fiecare în pătrățica noastră cum putem mai bine”.
AUR a ales să marcheze momentul din Alba Iulia, locul simbolic al Marii Uniri, afirmând pe rețelele sociale: „La mulți ani, români! La mulți ani, România! (…) Aici s-a făcut Unirea, iar noi avem datoria să o cinstim și să o apărăm”.
Printre primii care au transmis urări a fost și președintele Nicușor Dan. În mesajul său de pe X.com, acesta a anunțat că i-a oferit lui „domnul Ion Vasile Banu”, în vârstă de 107 ani, „singura decorație conferită cu prilejul zilei de 1 Decembrie, un gest simbolic, prin care aducem un omagiu întregii generații de eroi care au scris cu sângele lor destinul țării noastre”.
Bolojan: mesaje de încurajare într-un context economic dificil
Premierul Ilie Bolojan, liderul PNL, a transmis un mesaj axat pe responsabilitatea fiecărui cetățean într-o perioadă economică tensionată, marcată de deficit bugetar, creșteri de taxe și restructurări.
„Unirea din 1918 ne-a dat dreptul de a fi o națiune întreagă, dar și datoria de a munci pentru bunăstarea națională. (…) Vă mulțumesc tuturor celor care, prin muncă și decență, faceți o Românie mai bună. La mulți ani, România! La mulți ani, români – din țară și din diaspora!”, a transmis Bolojan.
Grindeanu: „Sărbătorim nu doar istoria și eroii trecutului, ci și pe oamenii prezentului”
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a subliniat importanța continuității valorilor naționale și a responsabilității colective.
„1 Decembrie este ziua în care România își privește cu demnitate trecutul și cu încredere viitorul”, a spus acesta, amintind că Marea Unire a demonstrat puterea solidarității naționale. Liderul PSD a transmis și că moștenirea istorică devine responsabilitatea fiecărui român, subliniind că „sărbătorim nu doar istoria și eroii trecutului, ci și pe oamenii prezentului”.
SOS România: apel la demnitate și credință
Partidul SOS România, condus de Diana Șoșoacă, a publicat un mesaj cu un apel la identitate și curaj:
„Ridicați-vǎ fruntea! Iubiți-vă țara! Apărați-vă credința! Nu permiteți nimănui să vă mai fure dreptul de a fi români! Românii sunt un popor binecuvântat. (…) Deasupra tuturor stă Dumnezeu și sub picioarele noastre stă România pe care o moștenim, nu o vindem.”
1. Scurt istoric al loviturii de stat data in decembrie 2024 de PNL si PSD, cu ajutorul slugoilor lor din CCR, un puci mafioto-securistic care a oprit drumul spre presedintie a Elenei Lasconi, aducandu-i in final la putere pe marionetele Sistemului Mafiot National, Nicusor Dan si Ilie Bolojan, plantati presedinte si premier ca rezultat final al fraudarii mizerabile si masluirii grosolane a alegerilor reluate in mai 2025.
Totul a inceput cu acuzatia propagandelor mafiilor PSD si PNL, precum ca Elena Lasconi ar fi furat din voturile lui Ciolacu, urmata imediat de decizia aberanta a CCR de renumărare a voturilor, decizie in urma carei PSD si PNL trageau nadejde sa-l poata aduce macar pe Ciolacu în turul al doilea!
La renumarare s-a dovedit ca de fapt Elena Lasconi fusese cea furata! In urma acestei constatari OFICIALE, gunoaiele in roba de judecatori de la CCR s-au vazut obligate sa valideze turul întai, lucru pe care l-au si facut printr-o HOTARARE OFICIALA si PUBLiCA!
2. Desigur, respectiva hotarâre de validare a primului tur al alegerilor era, conform Constitutiei, absolut DEFINITIVA si GENERAL OBLIGATORIE!
Ei bine, la scurt timp (in vinerea urmatoare), la cererea mafiotilor PNL si PSD, slugoii acestora din CCR mictioneaza pe Democratie, pe Constitutie si pe PROPRIA LOR HOTARÂRE DEFINITIVA SI GENERAL OBLIGATORIE, si printr-o noua hotarâre decid in mod ABUZIV SI CRIMINAL anularea a 10 milioane de voturi valabil exprimate si de nimeni contestate (deşi nu aveau nici dreptul si nici atributia constituţionala sa-o faca), iar o data cu asta anularea intregului proces electoral si a rezultatului primului tur, adica anularea alegerile in sine, facand astfel jocurile celor doua mafii nationale, PNLsi PSD.
Imediat, in cîrdășie cu mafiile PNL si PSD, si cu aprobarea complicitara a presei miluite de catre cele doua mafii, Iohannis isi prelungeste cu de la sine putere mandatul de presedinte, intr-o totala sfidare a Constitutiei!
3. Pur si simplu CCR, PNL, PSD si Iohannis, in aplauzele catorva milioane de romani tembelizati complet de propaganda Noii Securitati, au mictionat atunci pe democratie si Constitutie, dar si in capul a 10 milioane de romani caroara le-a anulat in mod abuziv si fraudulos voturile, invocand, pentru a-si justifica samavolniciile la care s-au dedat in jegoasa lor lovitura de stat, o asa zisa imixtiune a Rusiei in procesul eletcoral, imixtiune nici pana in prezent dovedita cu probe irefutabile!
Dezastrul socio-economico-financiar in care se afla azi Romania, precum si tratamentul umilitor de care am avut parte ulterior in relatiile cu SUA si UE, se datoreaza tuturor acestor nenorociti pomeniti mai sus (PSD, PNL, CCR, Iohannis, presa corupta, etc) care din dorinta de a-i jefui in continuare pe romani si a-si conserva privilegiile si puterea, au pus mai presus de interesele tarii si oamenii ei, interesele si sforariile lor nenorocite, de tradatori si gunoaie politice!