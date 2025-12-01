De Ziua Națională, majoritatea liderilor partidelor parlamentare au transmis mesaje de „La mulți ani” românilor, fiecare punând accent pe teme precum unitatea, responsabilitatea civică și moștenirea istorică.

USR a postat „dragi ROMÂNI, oriunde v-ați afla!”, de Ziua Națională, însoțit de declarația ministrului Economiei, Radu Miruță, care afirmă că „avem varianta să ne plângem în fiecare zi sau să muncim fiecare în pătrățica noastră cum putem mai bine”.

AUR a ales să marcheze momentul din Alba Iulia, locul simbolic al Marii Uniri, afirmând pe rețelele sociale: „La mulți ani, români! La mulți ani, România! (…) Aici s-a făcut Unirea, iar noi avem datoria să o cinstim și să o apărăm”.

Printre primii care au transmis urări a fost și președintele Nicușor Dan. În mesajul său de pe X.com, acesta a anunțat că i-a oferit lui „domnul Ion Vasile Banu”, în vârstă de 107 ani, „singura decorație conferită cu prilejul zilei de 1 Decembrie, un gest simbolic, prin care aducem un omagiu întregii generații de eroi care au scris cu sângele lor destinul țării noastre”.

Bolojan: mesaje de încurajare într-un context economic dificil

Premierul Ilie Bolojan, liderul PNL, a transmis un mesaj axat pe responsabilitatea fiecărui cetățean într-o perioadă economică tensionată, marcată de deficit bugetar, creșteri de taxe și restructurări.

„Unirea din 1918 ne-a dat dreptul de a fi o națiune întreagă, dar și datoria de a munci pentru bunăstarea națională. (…) Vă mulțumesc tuturor celor care, prin muncă și decență, faceți o Românie mai bună. La mulți ani, România! La mulți ani, români – din țară și din diaspora!”, a transmis Bolojan.

Grindeanu: „Sărbătorim nu doar istoria și eroii trecutului, ci și pe oamenii prezentului”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a subliniat importanța continuității valorilor naționale și a responsabilității colective.

„1 Decembrie este ziua în care România își privește cu demnitate trecutul și cu încredere viitorul”, a spus acesta, amintind că Marea Unire a demonstrat puterea solidarității naționale. Liderul PSD a transmis și că moștenirea istorică devine responsabilitatea fiecărui român, subliniind că „sărbătorim nu doar istoria și eroii trecutului, ci și pe oamenii prezentului”.

SOS România: apel la demnitate și credință

Partidul SOS România, condus de Diana Șoșoacă, a publicat un mesaj cu un apel la identitate și curaj:

„Ridicați-vǎ fruntea! Iubiți-vă țara! Apărați-vă credința! Nu permiteți nimănui să vă mai fure dreptul de a fi români! Românii sunt un popor binecuvântat. (…) Deasupra tuturor stă Dumnezeu și sub picioarele noastre stă România pe care o moștenim, nu o vindem.”

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.