Violeta Vijulie, derapaj halucinant pe Facebook! Ce a putut să spună despre Regina Angliei!

Violeta Vijulie, fosta președintă a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, a postat pe pagina sa de Facebook un text care a devenit viral prin ridicolul său, care a strâns multe comentarii, dar a stârnit și hohote de râs. Ea a preluat „de pe net” (socialistul.com) un text despre Regina Angliei care, potrivit autorului necunoscut, ar fi o mare iubitoare de vin românesc și ar bea pahar după pahar, zilnic.Internauții au taxat-o pe Vijulie în comentarii care mai de care mai amuzante.

Circula un pamflet acum câțiva ani despre Regina Angliei care bea numai vin românesc și este îndrăgostită de podgoriile de la noi. Fusese scris și distribuit de un site de satiră și ironii. Azi, povestea revine în actualitate, dar într-un mod cum nu ne-am fi așteptat.

Violeta Vijulie, fosta președintă a Agenţia Naţionale a Funcţionarilor Publici, a postat un text pe pagina sa de Facebook iar mesajul a devenit viral. Numai că nu a adunat aprecieri din partea internauților, ci hohote de râs. Liberala susține că regina Angliei bea zilnic câteva pahare de vin românesc din soiuri precum Cotnari și Murfatlar pentru că „îi pot prelungi viața cu până la 18 de ani și jumătate”.

Violeta Vijulie, delir pe Facebook despre plăcerile bahice ale Reginei Elisabeta

Iată textul buclucaș, scrie de Violeta Vijulie, care pare că-l ia chiar în serios:

„Nu e un îndemn să beți mai mult, ci să beți cu măsură numai vin românesc, ca Regina Marii Britanii!

De ani buni regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii bea numai vin romanesc fiind pur si simplu indragostita de acesta.

Prima sticla i-a fost adusa de printul Charles acum 16 ani si de atunci nu mai suporta sa puna gura pe vinuri din alte tari.

Elisabeta a ajuns deja la venerabila varsta de 95 de ani si este convinsa ca una dintre cauzele longevitatii si a starii sale bune de sanatate este vinul romanesc. In fiecare zi dupa micul dejun regina savureaza un pahar de Feteascǎ Neagrǎ apoi la pranz 1-2 pahare de vin alb adus special de la gospodarii din zona Vrancei, la ora 5 dupa ceai paharnicul regal ii serveste un paharut de vin alb de Cotnari care se pare ca este preferatul ei, iar fiecare seara si-o incheie cu cateva cupe de argint pline cu vin de Murfatlar.

Acum cativa ani, intrigati de pasiunea Elisabetei pentru aceste vinuri, mai multi din consilierii reginei in frunte cu marele vistiernic, care era ingrijorat de sumele mari de bani cheltuite de regina pe licoarea romanesca, au cerut cercetatorilor britanici de la Academia Regala sa faca un set de analize amanuntit al compozitiei acestor vinuri iar rezultatul a fost uimitor. Se pare ca vinul romanesc are niste calitati unice in lume, si asta in primul rand din cauza solului binecuvantat ce transmite strugurilor niste energii pozitive nemaiintalnite in alte locuri, ce pot prelungi viata cu pana la 18 de ani si jumatate.

Dupa ce analizele au fost publicate, consilierii reginei nu si-au mai facut griji ba chiar o sfatuiesc pe regina sa consume acest elixir romanesc cat mai des. Iata asadar inca un exemplu despre cum straini de cel mai inalt rang pretuiesc tara noastra, si poate ca este un semn ca ar trebui sa fim mai mândri de originile noastre și de pământul pe care ne-am născut.

Sursă:net ”

Internauții au taxat-o dur: „Cât ați consumat și mai ales ce?”

Liberala care a condus o instituție cheie a statului român nu semnalizează nici un moment că e vorba despre o glumă preluată ci, dimpotrivă, despre ceva cât se poate de serios.

Cei mai mulți dintre comentatorii de pe contul de Facebook al Violetei Vijulie au remarcat ridicolul postării. Iată câteva comentatori:

„Jesus…cât ați consumat și mai ales ce? Că astfel de postări sigur nu sunt de la vin, e nevoie de ceva mult mai strong pt asemenea inepții. Poate ceva ciuperci…”

„Nu bea cam mult??? Din postare iese că bea vreo 5-6 pahare de vin pe zi, asta înseamnă o sticlă de vin pe zi lejer. Plus că le amestecă. Vinuri dulci cu demisec sau sec. În aceeași zi. Complicat!”

„Ce Invenții de proastă calitate naționalist/comunistă. Mai rămânea să ne spui că apucăturile cu poșirca moldovenească le-a căpătat după sindrofia cu Elena Ceaușescu din 1978”

„Doamnă, pe bune, chiar nu ați sesizat că ăsta e un fals ordinar de pe un site de doi lei? Nu vi s-a părut nimic în neregulă atunci când ați citit? Și ce e aia „sursă: net”?

Violeta Vijulie s-a remarcat în 2019, când într-o dezbatere la Antena 3 a confundat organismul GRECO (Grupul Statelor împotriva Corupției) cu numele pictorului spaniol ”El Greco”.

