Un consilier a demisionat după ce s-a certat cu viceprimarul Flavia Boghiu. Acum spune că va face publice poze cu membri PNL

Un consilier a demisionat din PNL după ce s-a certat cu viceprimarul orașului Brașov, Flavia Boghiu. Este vorba de Bogdan Pintilie, fost vicepreședinte al organizației TNL Brașov. Pintilie a anunțat, luni dimineață, că demisionează din PNL.

„Îmi cer public scuze doamnei Flavia Boghiu pentru postarea de ieri, postare pe care am şi sters-o, tot ieri. De asemenea, îmi cer scuze tuturor doamnelor care au fost victime ale violentei de orice fel şi care au văzut postarea mea. Deşi poza nu îmi aparţine şi am scris în textul postării că este un pamflet, regret că fost interpretată greşit şi că am atins un subiect atât de sensibil, cu care foarte multe femei se confruntă. Întrucât subiectul a fost exploatat politic, am decis să demisionez din PNL, până la clarificarea acestei situaţii”, a scris Bogdan Pintilie pe internet.

Flavia Boghiu este susținută de USR

Mesajul de anunțare a demisiei lui Pintilie din partid a fost postat duminică seară. Ulterior, fostul membru PNL a anunțat că va face publice fotografii cu membri PNL.

„Nu mi-am dat demisia din PNL la cererea doamnei @Mara Mareș, a domnului @Florin Cîțu și a doamnei Alina Gorghiu, mi-am dat demisia fiindcă așa am simțit și a fost o decizie pe care mi-am asumat-o, așa cum mi-am asumat și postarea pe care am avut-o în cursul zilei de ieri!Acum, nemaifiind membru al PNL, pot pune câteva poze simpatice, în care apar unii membri de bază ai PNL, că așa-i în politică!”, a scris Pintilie.

Pintilie a însoțit această postare cu o poză în care apare o femeie cu un pistol în mână.

Foto Bogdan Pintilie / Facebook

Scandalul de la Brașov pornise de la postare a consilierului Pintilie cu privire la viceprimarul Flavia Boghiu. Acea postare includea o fotografie trucată, în care Flavia Boghiu avea un ochi învineţit. Postarea a fost interpretată drept un îndemn la violență împotriva femeilor. Printre cei care au criticat postarea s-au numărat Dacian Cioloș și Allen Coliban, ambii din USR.

Poza trucată ar fi fost, se pare, preluată de Pintilie de la o publicație online din Brașov.

