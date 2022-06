Timișoara – cele mai bune servicii publice de transport din România

Timișoara, primul oraș din Europa de Est, cu tramvai, rămâne și astăzi în top. Are cele mai bune servicii publice de transport din România, arată un studiu realizat de Societatea Academică din România și Asociația Act For Tomorrow, conform Ziua de vest.

În cadrul studiului, experții au analizat timp de 9 luni, cele trei servicii publice în 47 de unități administrative, inclusiv sectoarele capitalei.

Studiul Societății Academice din România și al Asociației Act For Tomorrow, efectuat în perioada septembrie 2021 – mai 2022, arată că în ceea ce privește transportul public, Timișoara este campioană, cu 92 de puncte, iar pe locurile 2, la egalitate, se află orașele București și Cluj Napoca, cu 88 de puncte, apoi, pe locul 3, se află Sibiul.

Nota medie de satisfacție în ceea ce privește calitatea transportului public în orașe este de 6,2. La coada clasamentului, cu 33 de puncte, se află Alexandria.

Primul oraș din Europa de Est cu tramvai

sursă foto: descopera.ro

Pe 3 noiembrie 1867, un grup de oameni de afaceri din orasul de pe Bega, impreuna cu primarul de atunci, Carol Kuttel, pun in discutie amenajarea unei linii de tramvai. Noua companie, infiintata in 1868, a fost inregistrata si la tribunal si se numea „Societatea de Tramvai cu Cale Ferata din Timisoara”.

Pe 20 februarie 1868 proiectul este avizat de Ministerul Lucrarilor Publice din Budapesta si sunt demarcate primele lucrari. Linia de tramvai pornea din ”Gara Centrala” si se termina in cartierul Fabric, in Piata ”Imparatul Turcesc” din Timisoara. Tramvaiul parcurgea o distanta de 7.584 de metri. Lucrarile au durat un an de zile, iar pe data de 8 iulie 1869 este inaugurata prima linie de tramvai din Romania, conform momente istorice.ro.

