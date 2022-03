România crește cheltuielile de Apărare la 2,5 la sută din PIB, a anunțat președintele Klaus Iohannis. Șeful statului a făcut acest anunț marți, 1 martie 2022, imediat după ședința CSAT.

„Dincolo de deciziile concrete luate astăzi, consider că prezenta criză arată că, din punct de vedere strategic, sunt necesare noi acțiuni consolidate ale României pe cel puțin două dimensiuni. Am definit astfel două obiective strategice. În primul rând, este nevoie de creșterea capacității de apărare a statului român. În acest sens, consider că se impune creșterea procentului din PIB alocat cheltuielilor de Apărare de la 2 la sută, cât este în momentul de față, la 2,5 la sută”, a declarat președintele Iohannis.

Până în acest moment, România aloca pentru Apărare un procent de 2 la sută din PIB. Drept comparație, acum două zile, Germania și-a anunțat și ea creșterea procentului pentru Apărare de la 1,2 la sută la 2 la sută din PIB.

Procentul de cel puțin 2 la sută din PIB fusese solicitat de SUA fiecărei țări din NATO, în vremea președintelui Trump. În acea perioadă, România era una dintre puținele țări europene care a urmat recomandarea SUA.

Anunțul privind creșterea cheltuielilor militare ale României vine în contextul războiului din Ucraina. România a acordat că acordă Ucrainei sprijin sub mai multe forme, inclusiv prin trimiterea de echipament militar.

Cheltuielile de Apărare pot fi mărite printr-o decizie a Parlamentului României

Nu este deocamdată clar în ce moment își va crește efectiv România bugetul Apărării. Legea bugetului de stat pe anul 2022 este deja în vigoare, în varianta care a fost publicată în Monitorul Oficial la data de 28 decembrie 2021. Legea 317 / 2021 ar putea fi modificată de Parlamentul României.

Anunțul președintelui României vine imediat după ce Ministerul Apărării Naționale a finalizat proiectul de lege prin care România va cumpăra, din Norvegia, un număr de 32 de avioane de luptă F-16. Parlamentul României este solicitat să aprobe proiectul de lege pentru programul „Avion multirol al Forțelor Aeriene”.

Potrivit proiectului de lege, valoarea programului este estimată la 494 de milioane de euro, fără TVA. Din suma totală, 454 de milioane de euro o reprezintă prețul a 32 de avioane F-16 din Norvegia (354 de milioane de euro) plus servicii din partea Statelor Unite (100 de milioane de euro). În plus, se mai cumpără 13 motoare de rezervă, din Norvegia. Aceste motoare au „valoare estimată de 40 de milioane de euro”.

