România a fost reclamată că refuză să înregistreze partidul PCR. Ce răspunde CEDO

România a fost reclamată că refuză să înregistreze partidul PCR, iar reclamația a ajuns la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

Potrivit unei decizii luate în 21 decembrie 2021, CEDO a respins reclamația.

Reclamația împotriva statului român a fost depusă de „Comitetul de Organizare şi Înregistrare al Partidului Comunist Român”. În plângere se afirma că statul român încalcă două articole din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Mai exact, erau indicate Articolul 10 (libertatea de exprimare) şi Articolul 11 (libertatea de întrunire şi de asociere). Reclamația la CEDO a fost depusă pe motiv că instanțele naționale, din România, nu au soluționat-o. Plângerea a ajuns la CEDO în anul 2015.

CEDO a dat însă dreptate statului român. CEDO a constatat că instanţele naţionale din România au dorit să împiedice ca un partid care a abuzat grav de poziţia lui dominantă, o perioadă lungă de timp, să revină în viața politică dintr-o țară democratică.

Decizia de a respinge cererea referitoare la înregistrarea PCR a fost anunțată printr-un comunicat de presă al CEDO. Comunicatul este intitulat „Refusal to register political party which had not dissociated itself from former Romanian Communist Party was justified”. Această decizie a magistraților CEDO este definitivă.

De obicei, CEDO este extrem de exigentă când analizează plângerile împotriva statului român.

Citiți România Liberă și pe Google News!