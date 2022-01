Reacția lui Ciucă în urma declarației lui Biden despre România

Nicolae Ciucă a salutat anunțul președintelui SUA, Joe Biden, și a subliniat că angajamentul Statelor Unite de a întări prezența americană în România reprezintă o dovadă reală a unui parteneriat strategic puternic.

„Angajamentul Statelor Unite de a întări prezenţa americană în România este o dovadă reală a unui parteneriat strategic puternic! Anunţul explicit al preşedintelui Joe Biden este cu adevărat bine-venit pentru români”, a declarat Nicolae Ciucă, conform postării publicate pe pagina de Twitter a Guvernului.

PM @NicolaeCiuca: US commitment to reinforcing American🇺🇲 presence in Romania🇷🇴 is a real proof of a strong Strategic Partnership! The explicit announcement of President @JoeBiden is truly welcome by Romanians.