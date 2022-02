Proiectul de desființare a SIIJ – controversele continuă în dezbaterea publică

Ministerul Justiției (MJ) a publicat, ieri, minutele dezbaterilor publice privind proiectul de desființare a SIIJ, din din 28 ianuarie și 31 ianuarie anul curent.

Continuă controversele legate de proiectul legislativ pus în dezbatere publică de MJ.

În cadrul dezbaterii din data de 28 ianuarie, ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a afirmat, referitor la noua formă a SIIJ că: “nu este o structură nouă, este o opţiune la îndemână din toate punctele de vedere. Număr de voturi în Parlament există pentru această variantă, aceasta a rezultat şi din discuţii”.

Ce spune DNA despre proiectul de desființare a SIIJ

Prezentă la dezbaterea din data de 28 ianuarie, Mădălina Scarlat, procuror șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) a precizat că: “Nu se înţelege şi nu rezultă, din expunerea de motive şi din text, argumentele juridice sau de altă natură pentru care DNA şi DIICOT, parchete specializate, sunt excluse de la a face urmărire penală cu privire la magistraţi. Crede că nici cetăţenii nu văd foarte bine acest lucru, s-ar putea să fie văzută ca o sancţiune pentru DNA, din moment de DNA poate cerceta orice infracţiune de corupţie din România, mai puţin cu privire la magistraţi”.

“Este salutată intenţia de desfiinţare a SIIJ care şi-a dovedit ineficienţa, dar nu sunt clare motivele pentru care nu se revine la situaţia anterioară a DNA; DNA nu avea o competenţă generală cu privire la magistraţi, ci doar cu privire la infracţiunile de corupţie. Prin proiect se cere experienţă vastă cu privire la infracţiunile de corupţie sau criminalitate organizată pentru a fi procuror desemnat. Din moment ce DNA şi DIICOT există în prezent, procurorii nu ar putea dobândi această experienţă, câtă vreme aceştia nu funcţionează la aceste structuri”, a mai spus Scarlat.

Aceasta a mai precizat că: “- DNA a avut peste 118 magistraţi condamnaţi, numărul achitărilor mult redus şi o medie de 11 magistraţi condamnaţi pe an. Ceea ce înseamnă că SIIJ ar fi trebuit să aibă în jur de 30 de magistraţi condamnaţi în ultimii 3 ani, ceea ce nu s-a întâmplat”.

Ce spune Declic despre proiectul de desființare a SIIJ

Asociația Declic, reprezentată de Cătălina Hopârteanu, a ridicat următoarea problemă, în cadrul dezbaterii din data de 31 ianuarie: “De ce cetățenii obișnuiți pot fi anchetați de DNA/DIICOT, iar magistrații nu? Procentul de achitări la DNA nu este mare, undeva la 5%”.

Asociația Declic i-a reproșat ministrului Cătălin Predoiu că nu au primit răspunsuri la întrebările adresate în cadrul dezbaterii precedente.

Ministrul Justiției a declarat că a reținut mai multe propuneri și critici aduse proiectului de desființare a SIIJ.

“Deja am reținut o serie de propuneri. Spre exemplu, am reținut critica că sunt prea puțini procurori în acest sistem de competențe, și nu o structură nouă cum s-a spus. Nu este nicio structură nouă, reflectăm la alte numere. Altă propunere pe care am primit-o este aceea de a gândi un text astfel încât să evităm situația competenţei atrase, prin care anumite persoane să se sustragă anchetelor DNA sau DIICOT. Sunt şi alte propuneri tehnice la care reflectăm în continuare”, a afirmat Cătălin Predoiu.

Acesta a subliniat că principalul scop al proiectului este desființarea SIIJ.

