Preşedintele Iohannis şi premierul Greciei, discuții la București despre criza energetică

Klaus Iohannis, l-a primit miercuri la Palatul Cotroceni, pe premierul Greciei Kyriakos Mitsotakis, aflat în vizită oficială la Bucureşti. Cei doi oficiali au agreat continuarea cooperării pentru a găsi soluţii la provocările actuale în materie de securitate energetică.

„Preşedintele României şi Prim-ministrul Republicii Elene au reconfirmat cu această ocazie stadiul excelent al relaţiilor între cele două ţări şi au exprimat dorinţa de fructificare a potenţialului ridicat de colaborare bilaterală, europeană şi în plan regional. Înalţii oficiali au subliniat încărcătura simbolică a acestei zile: la 11/23 februarie 1880, în urmă cu 142 de ani, Consulatul General al Greciei la Bucureşti a transmis Ministerului Afacerilor Străine nota prin care statul elen recunoştea independenţa României”, potrivit Administraţiei Prezidenţiale.

Preşedintele României şi prim-ministrul Republicii Elene au apreciat că relaţia bilaterală beneficiază de o serie de factori catalizatori, precum cooperarea economică semnificativă, interesul pentru sporirea colaborării în plan sectorial, creşterea investiţiilor reciproce şi realizarea proiectelor de interconectare energetică şi a altor infrastructuri.

Preşedintele Klaus Iohannis şi Prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis au agreat continuarea cooperării în domeniul energetic, inclusiv în format trilateral (România, Bulgaria, Grecia) pentru a putea găsi soluţii împreună la provocările actuale în materie de securitate energetică. Nu în ultimul rând, cei doi înalţi oficiali au arătat că prezenţa comunităţii româneşti în Grecia şi a celei elene în România joacă un rol pozitiv în dezvoltarea relaţiilor bilaterale, la care se adaugă schimburile turistice şi cele culturale, mai indică sursa citată.

Preşedintele Klaus Iohannis a salutat semnarea de către Prim-miniştrii României şi Greciei, cu prilejul acestei vizite, a unei Declaraţii comune privind întărirea cooperării politice, economice şi sectoriale între România şi Republica Elenă, care va avea rolul de a imprima un ritm ridicat şi pragmatic cooperării bilaterale.

Premierul elen a mulţumit Preşedintelui Klaus Iohannis pentru sprijinul primit vara trecută din partea României în stingerea incendiilor devastatoare care au afectat Grecia şi a salutat eficienţa şi profesionalismul pompierilor români.

