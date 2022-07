Premierul Ciucă face evaluarea miniștrilor. Toți sunt foarte buni

Premierul Ciucă a făcut evaluarea miniștrilor, la șapte luni de la preluarea conducerii Executivului, ajungând la concluzia că toți membrii Cabinetului său sunt foarte buni.

Drept urmare, niciun ministru nu va fi eliberat din funcție.

Premierul a anunțat, luni, 4 iulie 2022, că i-a evaluat pe miniștri pe baza a zece criterii. Evaluarea a fost făcută la șapte luni de la instalarea actualului guvern. Unul dintre criterii a fost îndeplinirea țintelor din PNRR, pe fiecare domeniu.

„Evaluarea de etapă a membrilor Cabinetului am făcut-o pe baza a zece criterii obiective raportate la așteptările cetățeanului și societății românești. Stadiul îndeplinirii Programului de Guvernare, angajamentul în baza căruia am preluat responsabilitatea guvernării, și al Programului Sprijin pentru România, a fost corelat eforturilor de a asigura finanțarea măsurilor luate din surse interne și externe. Iar în acest sens am monitorizat cu atenție și m-am bucurat să constat ca fiecare membru al Cabinetului a abordat cu multă seriozitate angajamentul de îndeplinire a țintelor, jaloanelor și reformelor din PNRR, ceea ce ne oferă șansa accesării acestui mecanism de finanțare european”, a anunțat premierul Ciucă.

Șeful Executivului a făcut aceste precizări într-un mesaj scris. Anterior, o serie de politicieni declaraseră că îi lasă lui Ciucă toată libertatea să realizeze evaluarea miniștrilor. Printre cei care s-au pronunțat astfel s-au numărat Klaus Iohannis și Marcel Ciolacu. Șeful statului a recunoscut că ar avea critici legate de unii miniștri, dar nu a oferit detalii.

Evaluarea miniștrilor se face în timp de criză energetică, cu un război la granița României

”Am preluat responsabilitatea guvernării în urmă cu şapte luni, într-un moment în care economia era afectată de doi ani de pandemie, iar românii aveau nevoie de măsuri ferme care să le aducă siguranţă. Am trecut împreună peste criza sanitară, am stabilizat criza energetică, iar acum gestionăm şi avem sub control efectele pe care România, asemenea multor state, le resimt ca urmare a războiului din Ucraina. Am acţionat coordonat la nivelul Guvernului şi Coaliţiei de Guvernare, în strânsă colaborare cu preşedintele României. Programul de Guvernare cu care am pornit la acest drum are ca principii de bază transparenţa, rezilienţa, stabilitatea, echitatea şi eficienţa, prin aplicarea cărora punem în centrul preocupărilor noastre cetăţeanul”, susține premierul Ciucă.

Șeful Executivului susține că echipa lui a reușit să contracareze efectele crizei energetice asupra populației.

”În plan social, prin măsuri coerente şi atent ţintite, am venit cu o plasă de siguranţă care să-i protejeze pe cetăţeni. Creşterea preţurilor la produse de bază, carburanţi şi energie ar fi fost şi mai acut resimţită în lipsa intervenţiei Guvernului. Am introdus măsuri de compensare şi stabilizare a preţului la energie electrică şi gaze naturale. Împreună cu mediul privat ne-am asumat reducerea/stabilizarea preţului la benzină şi motorină si eliminarea acţiunilor speculative din piaţa carburanţilor”, a explicat premierul.

După cum se știe, șeful Executivului este și președinte al PNL. În Guvern există două funcții de vicepremier, care sunt deținute de PSD, respectiv UDMR, în calitate de parteneri în coaliția de guvernare. Miniștrii provin din PNL, PSD și UDMR.

Un post de ministru este încă vacant, după demisia lui Chesnoiu

Deși premierul Ciucă se declară mulțumit de toți, există un ministru care a demisionat. Acesta este Adrian Chesnoiu, care conducea Ministerul Agriculturii. Demisia s-a produs după ce DNA a anunțat că a început o anchetă asupra ministrului Chesnoiu. Acesta este și deputat, iar DNA a cerut să i se ridice imunitatea parlamentară, pentru a-l ancheta. Totuși, premierul Ciucă nu i-a adus lui Chesnoiu niciun reproș, nici înainte, nici după retragerea din guvern.

În mod interimar, conducerea Ministerului Agriculturii este asigurată de vicepremierul Sorin Grindeanu. Viitorul ministru al Agriculturii va proveni tot din PSD, ca și Adrian Chesnoiu.

