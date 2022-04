Nicolae Ciucă a participat la Forumul privind investițiile: „Economia românească va fi afectată de criză”

Nicolae Ciucă a participat la Forumul privind investițiile organizat de Consiliul Investitorilor Străini (FIC) în parteneriat cu Guvernul României.

Ce spune Nicolae Ciucă în urma participării la Forum

„Am participat la Forumul privind investițiile organizat de Consiliul Investitorilor Străini (FIC) în parteneriat cu Guvernul României. A fost o activitate la care am participat cu alți 4 membri ai guvernului. E un moment oportun să împărtășim măsurile luate la nivel guvernamental, precum și intețiile pentru investitorii străini pentru a ne îndeplini obiectivul, pentru a asigura stabilitate economiei țării.

Am pregătit două pachete de finanțare, unul de la bugetul de stat, unul din fondurile europene. Prin măsurile luate, am creat predictabilitate pentru investițiile directe în România. Acestea au crescut în primele 2 luni ale anului cu 10%, depășind suma de 900 milioane de euro,” spune Ciucă.

Întrebat dacă vine criza economică, Nicolae Ciucă a declarat că Guvernul încearcă să ia toate măsurile ca Românii să nu o simtă, iar economia țării să fie cât mai stabilă, dar, acesta recunoaște că va impacta și afecta economia românească.

De asemenea, acesta a amintit și de pachetul „Sprijin pentru România” aprobat de Guvern

„Pachetul «Sprijin pentru România» în valoare de 17,3 miliarde lei poate la prima vedere nu pare foarte mult, dar este un pachet pe care împreună cu membrii Guvernului, aprobat la nivelul coaliţiei, am reuşit să îl desprindem din tot ceea ce am analizat şi a putut să reiasă ca instrument financiar pe care să îl punem la dispoziţie atât mediului de afaceri, investiţiilor, pentru că 60% din acest pachet merge către investiţii şi 40% către măsurile sociale, pentru că avem cu adevărat nevoie să protejăm populaţia vulnerabilă. Aceşti 60% din valoarea acestui mix de soluţii este destinat investiţiilor publice şi private şi nu urmăreşte altceva decât asigurarea stabilităţii economice a ţării. La nivelul Guvernului am început deja să punem în aplicare aceste măsuri. Săptămâna trecută am aprobat o ordonanţă de urgenţă prin care 1,7 miliarde lei fonduri din bugetul de stat asigură diferenţa de preţ la materialele de construcţii, la tot ceea ce înseamnă practic menţinerea şi continuarea proiectelor de dezvoltare la nivelul infrastructurii, a construcţiilor. Menţinem în viaţă companiile de construcţii şi este foarte important pentru că vorbim de pachete financiare de care urmează să beneficiem în perioada următoare şi avem nevoie de aceste instrumente, de aceste companii să aibă capacitatea să asigure desfăşurarea şi derularea în condiţii foarte bune a acestor proiecte. Au nevoie să îşi menţină forţa de muncă în ţară”, a mai Ciucă.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!