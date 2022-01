Marcel Boloș a fost propus oficial ministru al Digitalizării, iar anunțul a fost făcut de președintele PNL, Florin Cîțu.

Președintele PNL, Florin Cîțu, a anunțat, joi, că liberalii au decis să-l propună pe Marcel Boloș pentru funcția de ministru al Digitalizării și Cercetării. Postul a rămas liber după demisia lui Florin Roman. Acesta a fost obligat să plece în urma scandalului în care a fost acuzat de plagiat și fals în CV.

„Îi urăm succes domnului Boloș, și are toată susținerea PNL pentru a avea un mandat de succes la un minister cu multe provocări în perioada următoare”, a declarat într-o conferință de presă președintele PNL, Florin Cîțu, la finalul ședinței

Marcel Boloș declara în urmă cu două zile că decizia de a accepta șefia ministerului Digitalizării a luat-o după ce a purtat cu liberalii mai multe discuții. El și-a asumat acest portofoliu dar, în același timă, a ținut să precizeze că, în cazul în care nu va avea rezultate, el va renunța la funcție.

Marcel Boloș, propus ministru al Cercetării: „Este o onoare!”

„Am acceptat această propunere după multe discuții și sub rezerva acestei componente tehnice care ține de digitalizare. Eu vreau ca toate proiectele de digitalizare să fie duse la bun sfârșit, ca atare va fi nevoie și de expertiza secretarului de stat pentru acest domeniu”, a spus Boloș. El a afirmat că nu are nici o emoție în privința gestionării eficiente a banilor care vor veni în cadrul acestui minister, pentru că deține o vastă experiență în domeniu. „Doar pentru deciziile de natură tehnică pe partea de digitalizare mi-am dorit să am certitudinea că voi avea sprijin și expertiza necesară din acest domeniu că să putem implementa toate proiectele începute”, a spus el.

Știre în curs de actualizare

