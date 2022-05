Ludovic Orban discuta cu liderul sindical Rădoi despre o intervenție la ministrul Transporturilor

Ludovic Orban, în perioada în care era președinte al PNL și al Camerei Deputaților, discuta cu liderul sindical Rădoi despre o intervenție la ministrul Transporturilor, reiese din stenogramele unor convorbiri telefonice. Stenogramele apar în dosarul întocmit de DNA împotriva lui Ion Rădoi.

Una dintre convorbirile telefonice se purta între Ion Rădoi, liderul sindical de la Metrou, și Ludovic Orban, care la acel moment era președinte al PNL și al Camerei Deputaților. În acea perioadă, PNL și USR erau partide aliate la guvernare, iar Rădoi era în conflict cu ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă (USR).

Ludovic Orban a confirmat, marți, într-o intervenție telefonică la postul Digi 24, faptul că a discutat prin telefon cu Ion Rădoi.

„Te puteai trezi în orice moment că face o grevă și-ți paralizează Bucureștiul”, a povestit Orban despre Ion Rădoi. Orban a susținut că vorbea cu Ion Rădoi încă din perioada în care Orban a fost ministru al Transporturilor. Ulterior, Orban a ajuns prim-ministru, președinte al PNL și, în final, președinte al Camerei Deputaților, iar în acea perioadă ministru al Transporturilor era Cătălin Drulă (USR).

„Deși s-a apelat la mine, eu nu am folosit influența pe care o am pentru a interveni la ministrul Transporturilor”, a precizat, marți, Ludovic Orban.

„Rackeți ucraineni” urmau să fie angajați cu bani strânși cu forța de la angajații Metroului

Din aceeași serie de stenograme reiese că unii lideri sindicali de la Metrorex își puneau problema să angajeze „rackeți ucraineni” împotriva ministrului Transporturilor, Cătălin Drulă. Rackeții ar fi urmat să fie plătiți cu bani strânși de la angajații Metrorex. Liderii sindicali calculau să ceară de la fiecare angajat Metrorex câte o mie de lei în acest scop.

Ludovic Orban a reacționat la aceste informații și printr-un mesaj postat pe internet. Iată ce a postat, marți, 17 mai 2022, Ludovic Orban:

„Ieri au apărut articole pe mai multe site-uri de știri care prezintă stenograma unei convorbiri dintre mine și Ion Rădoi. Dialogul face parte din dosarul întocmit de DNA liderului sindical de la metrou și este înregistrat de procurori în baza unui mandat de ascultare emis probabil pentru Rădoi în perioada în care ministrul transporturilor pornise acțiunea de demolare a spațiilor comerciale de la metrou. Din păcate, am văzut foarte multe interpretări total eronate ale informațiilor prezentate de media cu privire la acest episod. Aceste interpretări se datorează și modului de prezentare a știrii. Se știe că foarte mulți oameni, când se informează asupra evenimentelor din media, citesc titlul și văd poza. Nu toți cititorii au timpul necesar pentru a parcurge articolul în integralitate. Atât timp cât unele publicații au dat poze cu mine și cu Rădoi și au pus un titlu care cuprinde apelativele folosite de interlocutori, sunt mulți care au rămas cu impresia provocată de titlu și de poză. De aceea am simțit nevoia să fac această postare, pentru a accentua ceea ce consider eu că este important, relevant în știrea respectivă. Ion Rădoi a apelat la mine să intervin pe lângă ministrul transporturilor pentru stoparea acțiunii de demolare a spațiilor comerciale de la metrou, cărora le expiraseră contractele. La vremea respectivă eram președintele principalului partid de guvernământ și președintele Camerei Deputaților. Dispuneam de pârghiile de putere necesare pentru a face o astfel de intervenție, dar ea ar fi fost ilegală. Ca atare, nu am întreprins niciun demers pe lângă ministrul Cătălin Drulă pentru a îl determina să se oprească din acțiunea demarată, fapt confirmat de rechizitoriu. În mod evident, nu cunoșteam la vremea respectivă despre interceptarea făcută în cazul lui Rădoi și nici despre cercetarea penală declanșată. Sper că această conduită, surprinsă fără voia mea cu acest prilej, arată și cârcotașilor de serviciu ce fel de om sunt.”

Este de remarcat faptul că Ludovic Orban nu s-a gândit, la momentul când liderul sindical i-a cerut o intervenție nelegală, să anunțe la DNA această tentativă a lui Ion Rădoi.

Lideri sindicali l-au amenințat pe ministrul Transporturilor

Mult după aceea, în aprilie 2022, Ion Rădoi a fost trimis în judecată, pe baza unui dosar întocmit de procurorii DNA. Conform dosarului, fostul lider sindical îi amenințase pe o serie de oficiali din Ministerul Transporturilor. Mai mulți secretari de stat și chiar un ministru ar fi fost amenințați de liderul sindical de la Metrorex. Amenințările se refereau la organizarea unor greve în circulația trenurilor de metrou.

De altfel, o discuție despre posibilitatea organizării unei greve „spontane” în circulația trenurilor de metrou apare și într-o convorbire dintre doi sindicaliști. Unul dintre aceștia se plânge că, de obicei, mecanicii conductori ai trenurilor nu acceptă să oprească garniturile.

Uzând de asemenea amenințări, liderul sindical Rădoi obținuse prelungirea contractelor de închiriere ale unor spații din incinta stațiilor de metrou. Firmele care utilizau spații plăteau chirie, iar beneficiarul chiriei era sindicatul. Acceptul conducerii Metrorex pentru folosirea acestor spații ar fi expirat în anul 2018 dar magazinele au continuat să funcționeze în respectivele spații și să plătească chirie.

Dezactivarea chioșcurilor din stații a început sub mandatul ministrului Cătălin Drulă. Din acest motiv, ministrul Drulă a intrat în conflict deschis cu liderul sindical Ion Rădoi.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!