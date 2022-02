Legea offshore, grăbită de liberali. Ce spune Florin Cîțu – VIDEO

În plină criză a gazelor, legea offshore este prinsă la mijloc între PSD și PNL. Liberalii țin ca legea să intre cât mai repede în plen și să fie adoptată.

Legea offshore bună pentru investiția din Marea Neagră

„Fără o lege offshore nu pot să facă planul de investiții, nici măcar nu putem să discutăm despre un plan de investiții al parteneriatului nostru pe care îl avem cu OMV Petrom pentru a explora gaze în Marea Neagră. Legea offshore, OK, nu aveai nevoie de ea pentru a face tranzacția Romgaz-Exxon, dar ai nevoie de ea pentru a începe investiția pentru că acolo sunt niște criterii clare și, fără acele criterii, nimeni nu își va asuma un risc”, a declarat liderul PNL.

Legea votată în 2022, bună pentru 2026

Legea votată anul acesta nu va putea fi aplicată imediat, iar proiectul durează până când va fi implementat.

„Ne va ajuta în viitor, în 2026, pentru că alături de proiectele pe care le avem pentru energie nucleară avem și acest proiect pe gaze. România poate să aibă nu știu dacă independență energetică, dar să aibă o securitate energetică din 2026”.

Exploatarea gazului va începe abia peste 2 ani cel mai devreme

Modificarea Legii offshore va fi făcută în cursul acestui an, însă exploatarea gazului din Marea Neagră nu poate să înceapă mai devreme de 2024-2025, potrivit ministrului Energiei, Virgil Popescu.

„Exploatarea gazului din Marea Neagră nu poate să înceapă mai devreme de 2024-2025, dacă se va lua decizia de investiţii în cursul acestui an. Ceea ce doresc operatorii din Marea Neagră – şi noi ne-am pus în programul de guvernare, atât al Partidului Naţional Liberal, cât şi al Alianţei PNL – USR PLUS – UDMR – este modificarea Legii offshore în aşa fel încât să stimuleze aceste investiţii şi o vom face, în cursul acestui an, această modificare.

Numai că eu am spus, şi am căzut şi în coaliţie de acord, acest lucru va trebui făcut în Parlament, pentru că dorim o coaliţie cât mai largă pe acest aspect, tocmai din cauza a ceea ce s-a întâmplat în 2018 când eram în Parlament în Comisia de industrie şi servicii şi, dacă vă aduceţi aminte ce discuţii au fost şi cum un proiect dat de Guvern în Parlament, pe o majoritate solidă a PSD, de un Guvern PSD, a fost complet măcelărit în Parlament. Noi ne dorim să nu repetăm greşeala celor de la PSD”, a scris ministrul pe Facebook.

În prezent, OMV Petrom şi ExxonMobil sunt parteneri egali în proiectul de explorare a zăcământului de mare adâncime Neptun din Marea Neagră, estimat la 42 – 84 de miliarde de metri cubi de gaze. Spre comparaţie, România produce în prezent circa 10-11 miliarde de metri cubi de gaze pe an.

În 2019, Exxon şi-a anunţat intenţia de a se retrage din România, iar ministrul Energiei, Virgil Popescu, a afirmat toamna trecută că Romgaz poate prelua participaţia Exxon.

