Fostul ministru Ciprian Teleman se retrage din USR, precizând că el nu crede în „politica forței”. Ciprian Teleman își face publică intenția de demisie într-un mesaj postat pe internet.

„Nu am vrut să fie public, dar a devenit public. Mă retrag din USR. Aş vrea să spun care sunt motivele pentru a nu lăsa loc speculaţiilor. În acest moment, USR are resursele necesare pentru a-şi urma linia politică şi fără contribuţia mea. Am intrat în politică şi pentru a schimba imaginea politicianului într-una a decenţei şi a dedicării pentru interesul public. A fost primul mesaj pe care l-am transmis colegilor din MCID, că vreau să fim o instituţie care îşi serveşte clienţii. Nu cred în politica forţei, cred în cea a dialogului şi a consensului. Am contribuit la organizarea PLUS cu experienţa dobândită în activitatea profesională”, precizează Ciprian Teleman.

Fostul ministru Teleman a făcut parte din partidul PLUS, condus de Dacian Cioloș. Ulterior, PLUS a fuzionat cu USR.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!