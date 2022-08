Dîncu promite dotări mai bune pentru Forțele Navale

Ministrul Apărării Naţionale, Vasile Dîncu, şi-a exprimat convingerea că „începând chiar de anul viitor” Ziua Marinei Române va găsi Forţele Navale mai bine echipate şi pregătite decât în acest an.



Într-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Marinei, Dîncu a punctat că războiul din Ucraina arată cât de importantă este pentru România, ţară cu ieşire la Marea Neagră, capacitatea de a-şi proteja apele teritoriale şi zona economică exclusivă.



„Forţele Navale sunt vârful nostru de lance în acest spaţiu şi vreau să vă felicit pe fiecare dintre dumneavoastră pentru profesionalismul şi dedicarea de care daţi dovadă în fiecare zi, cu fiecare misiune îndeplinită la standarde excelente. Vă asigur că la nivelul echipei pe care o conduc la vârful Ministerului Apărării Naţionale cunoaştem în detaliu situaţia înzestrării Forţelor Navale şi înţelegem urgenţa cu care trebuie implementate programele esenţiale de achiziţii care să vă ofere instrumentele moderne, eficiente şi interoperabile cu care să vă puteţi îndeplini misiunile încredinţate”, se arată în mesajul transmis de Vasile Dîncu marinarilor.



El menţionează o serie de echipamente de care Forţele Navale au nevoie, adăugând că majorarea bugetului Apărării va permite accelerarea ritmului de achiziţie.



„Vorbim aici despre sistemele de instalaţii mobile de lansare rachete antinavă (SIML), program aflat în derulare, de corvetele multifuncţionale, a căror procedură de achiziţie sperăm să o finalizam în cel mai scurt timp, dar şi de alte proiecte care vizează modernizarea capacităţilor şi infrastructurii şi asigurarea unei dotări corespunzătoare forţelor noastre navale, la nivelul provocărilor de securitate actuale şi viitoare. Ridicarea nivelului de alocare pentru bugetul apărării de către Guvernul României de la 2 la 2,5% din PIB ne va permite alocarea unor resurse suplimentare pentru înzestrarea cu echipamente noi şi accelerarea ritmului achiziţiilor. Îmi exprim convingerea că, începând chiar de anul viitor, Ziua Marinei Române va găsi Forţele Navale mai bine echipate şi pregătite decât în acest an, iar în fiecare an care va trece vom putea adăuga noi şi noi realizări”, afirmă ministrul Vasile Dîncu.



Acesta aminteşte de contextul regional reprezentat de războiul din Ucraina, dar şi de cei „peste 5.500” de militari aliaţi dislocaţi în prezent în România.



„Alianţa Nord-Atlantică şi-a exprimat cu fermitate solidaritatea cu poporul ucrainean şi a adoptat prompt măsuri defensive, de întărire a capacităţii de apărare pe flancul estic şi de descurajare a oricărei forme de agresiune împotriva teritoriului aliat. În cel mai scurt timp posibil de la declanşarea ostilităţilor, Alianţa a activat, pentru prima dată în istorie, planurile de apărare, dislocând importante forţe şi mijloace suplimentare ale armatelor NATO pe teritoriul ţărilor aliate de pe flancul estic, inclusiv în România, ceea ce reprezintă o dovadă clară a solidarităţii şi coeziunii euro-atlantice”, precizează Dîncu.



De asemenea, ministrul punctează semnificaţia Zilei Marinei Române.



„Ne amintim astăzi, cu pioşenie, de eroii marinari căzuţi la datorie în numele României, pe timpul războaielor din trecut sau în ultimele decenii, în teatrele de operaţii ori în misiuni executate pe teritoriul naţional şi care îşi dorm somnul de veci legănaţi de valurile apelor pe care le-au iubit atât de mult. Rememorăm faptele lor de vitejie, iar memoria lor va fi păstrată veşnic în amintirea poporului nostru”, se mai arată în mesajul transmis de ministrul Vasile Dîncu.

