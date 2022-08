CSM, așteptat să dea aviz pe proiectele legilor Justiției

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) urmează să ia în discuţie astăzi şi să dea un aviz consultativ pe proiectele de modificare a legilor Justiţiei.



Pe 22 iulie, Ministerul Justiţiei anunţa că a trimis Consiliului Superior al Magistraturii, pentru avizare, proiectele legilor privind statutul judecătorilor şi procurorilor, organizării judiciare şi CSM.



Ministerul Justiţiei reamintea că proiectele au fost redactate, într-o primă versiune, în septembrie 2020, dezbătute public în perioada septembrie 2020 – aprilie 2021 şi, ulterior, modificate succesiv în urma dezbaterilor publice.



„În cursul anului 2021, proiectele au fost înaintate CSM pentru avizare, dar fără a fi realizată, prealabil, procedura de avizare interministerială şi au fost retrase, ulterior, în acelaşi an din CSM. În ianuarie 2022, Ministerul Justiţiei a reluat procesul actualizării proiectelor şi finisării lor în urma numeroaselor propuneri primite din partea sistemului judiciar. În primăvara acestui an, proiectele au fost discutate la nivel tehnic şi politic cu reprezentanţii Comisiei Europene, într-un exerciţiu de consultare şi cooperare partenerial, transparent şi corect, desfăşurat în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare”, preciza MJ într-un comunicat.



Ulterior, arată sursa citată, proiectele au fost din nou afişate pe pagina de web a ministerului, pentru o nouă rundă de dezbateri publice în cadrul căreia Ministerul Justiţiei a primit şi analizat 868 de amendamente şi propuneri din partea CSM (ambele secţii), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul General, DNA, asociaţiile de procurori şi judecători, asociaţia magistraţilor – asistenţi, instanţe, parchete, precum şi colectiv sau individual de judecători şi procurori, specialişti DNA, specialişti IT, un sindicat al funcţionarilor publici, funcţionari publici, cetăţeni şi, nu în ultimul rând, ministerele avizatoare ale proiectelor, primind şi reflectând în cuprinsul proiectelor numeroase soluţii venite din partea sistemului judiciar, a ministerelor şi a societăţii civile.

