Congres extraordinar la AUR. George Simion a devenit președinte unic

Congresul extraordinar al AUR, primul de acest gen din istoria partidului, l-a ales în funcția de președinte pe George Simion.

Congresul AUR s-a desfășurat duminică, 27 martie 2022. Până la acest moment, AUR a avut doi copreședinți. Aceștia au fost senatorul Claudiu Târziu și deputatul George Simion. Deși, teoretic, ei aveau funcții egale, realitatea a arătat că, practic, liderul partidului este George Simion. Alegerea lui Simion ca președinte a făcut doar să certifice această situație.

Claudiu Târziu n-a candidat, duminică, pentru funcția de președinte AUR. Fostul copreședinte va face parte însă din „echipa” noului președinte, George Simion, a anunțat acesta din urmă.

Pentru funcţia de preşedinte al AUR au candidat George Simion, cu moţiunea denumită „România bogată: creştină şi democrată” şi Dănuţ Aelenei, cu moţiunea „Mai multă democraţie”. Delegații la Congres au acordat 784 de voturi în favoarea moţiunii lui George Simion. Pentru moţiunea propusă de Dănuţ Aelenei au votat 38 de persoane.

Din echipa care care va lucra împreună cu președintele George Simion fac parte Claudiu-Richard Târziu – preşedinte CNC, Sorin Lavric – preşedinte Senat AUR, Marius-Dorin Lulea – prim-vicepreşedinte, Cristian David – secretar general, precum şi Adrian-George Axinia, Dan Tanasă, Gianina Şerban, Raluca-Elena Amariei, Robert Alecu şi Valeriu Munteanu, care dețin funcții de vicepreşedinţi.

AUR a devenit partid parlamentar în urma alegerilor din anul 2020, când a obținut puțin peste 10 la sută din voturile exprimate.

„Credem că am făcut o echipă foarte bună şi am lucrat foarte bine împreună cu George Simion, împreună în copreşedinţie, şi cu Sorin Lavric, preşedintele Senatului partidului. Am avut un triumvirat care s-a dovedit câştigător. Astăzi facem un pas mai departe în dezvoltarea partidului, ne împărţim mai bine atribuţiile între lideri şi cred că se va vedea un plus de succes în tot”, a declarat, duminică, senatorul Claudiu Târziu, fost copreședinte al partidului.

„Sperăm ca noua formulă să ne aducă la guvernare în 2024”, a precizat senatorul Târziu. Potrivit acestuia, există sondaje care plasează AUR, la ora actuală, la peste 20 de procente din preferințele electoratului din România.

Unul dintre cele mai cunoscute momente din istoria AUR a fost excluderea din partid a senatoarei Diana Șoșoacă, după ce aceasta a intrat în conflict cu alți politicieni din partid. Diana Șoșoacă nu mai are oficial nicio legătură cu AUR, ci activează ca parlamentar independent.

George Simion a anunțat cu ce partide nu e dispus să colaboreze

Intențiile de viitor ale partidului au fost prezentate, duminică, de George Simion. „Niciodată AUR nu va face alianţă cu Băsescu, cu Ponta, cu Tăriceanu, cu PSD şi cu PNL. Niciodată AUR nu va face alianţă cu partidele sistemului, cei care au încercat să ne întindă diferite curse crezând că suntem naivi. S-au înşelat”, a subliniat deputatul George Simion, noul președinte AUR.

Se observă că președintele AUR n-a făcut, duminică, nicio referire la USR. AUR a avut momente de colaborare cu USR în Parlament. Unul dintre acestea a fost în septembrie 2021, când parlamentarii USR și AUR au semnat, împreună, o moțiune de cenzură împotriva guvernului Cîțu. PSD n-a semnat moțiunea USR – AUR, preferând să elaboreze o moțiune de cenzură separată. În final, în octombrie 2021, guvernul Cîțu a fost demis, ca efect al moțiunii de cenzură pe care a inițiat-o PSD. Moțiunea PSD a mai fost semnată de parlamentarii USR și AUR.

