Ciucă, în vizită la Brăila. A vorbit despre legea ofshore. VIDEO

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, la Brăila, că legea offshore va asigura predictibilitate pentru investitori şi un regim fiscal competitiv prin care statul va putea să beneficieze de 60% din venituri şi investitorii de 40% din venituri.



Nicolae Ciucă a menţionat că prin această lege se vor debloca investiţii în exploatarea resurselor din Marea Neagră şi din judeţul Buzău.



„Astăzi, împreună cu ceilalţi doi lideri ai coaliţiei, domnul Marcel Ciolacu şi domnul Kelemen Hunor, am semnat împreună Legea offshore, o lege atât de aşteptată, pentru că odată intrată în vigoare se va asigura predictibilitate legislativă pentru investitori, se vor debloca investiţiile în offshore şi onshore, astfel încât resursele din Marea Neagră vor putea fi exploatate şi, de asemenea, resursele onshore de mare adâncime din judeţul Buzău vor putea, de asemenea, să fie exploatate. Ceea ce aduce nou această lege, este vorba de un regim fiscal competitiv prin care statul va putea să beneficieze de 60% din venituri şi investitorii de 40% din venituri. Ca atare, prin această lege, cu certitudine, începând din acest an vom avea pentru prima dată compania Black Sea Oil Gas livrând gaze cred că nu mai târziu de jumătatea anului, exploatează un perimetru de unde va putea asigura aproximativ un miliard de metri cubi pe an. Exploatarea în perimetrul Neptun Deep va începe cel mai devreme la sfârşitul anului 2026, începutul anului 2027”, a declarat prim-ministrul.

Premierul Ciucă a adăugat că prin proiectul legislativ depus vineri, va putea începe exploatarea gazelor la mare adâncime în judeţul Buzău, în anul 2024.



„Totodată, în onshore, la Caragele, în judeţul Buzău, exploatarea gazelor la mare adâncime va începe la începutul anului 2024. Practic, prin acest proiect legislativ asigurăm cadrul necesar astfel încât exploatările de gaze naturale să poată să asigure pe de o parte independenţa faţă de gazul rusesc, pe de altă parte să asigure cantitatea necesară de gaze şi în acest interval de timp, 2022 – 2027, să putem să gândim dezvoltarea industriei chimice care să poată să folosească aceste gaze naturale”, a mai declarat Nicolae Ciucă.



Şeful Guvernului a subliniat că o cantitatea suficientă de gaz va permit dezvoltarea industriei chimice şi scăderea preţului.



„Ne găsim într-o perioadă în care este foarte mare nevoie de fertilizatori, de îngrăşăminte pentru agricultură, datorită lipsei cantităţilor de gaz, combinatul Azomureş nu a reuşit să pornească producţia, deci argumentele pentru a putea să creştem şi să ne asigurăm în aceea ce înseamnă asigurarea resurselor de gaz şi producţia sunt cât se poate de evidente.

Mai mult decât atât, o cantitate suficientă de gaz sigur va duce la scăderea preţului şi pentru cetăţenii români pentru că până la urmă toate aceste demersuri le facem pentru a asigura stabilitatea şi echilibrul pentru o viaţă normală a cetăţenilor noştri!”, a mai afirmat premierul Ciucă.



Premierul Nicolae Ciucă efectuează astăzi o vizită de lucru în judeţele Brăila şi Buzău.



Liderii coaliţiei de guvernare au depus vineri, la Parlament, proiectul legii offshore.