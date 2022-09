Ciucă: 98% dintre gospodării vor fi ferite de creşterea preţurilor la energie şi gaze

98% dintre gospodării vor fi ferite de creşterea preţurilor la energie electrică şi gaze, spune Nicolae Ciucă la începutul şedinţei de guvern în care se publică OUG privind plafonarea preţurilor la energie. Ciucă a mai spus că prin acest OUG se va descuraja comportamentul speculativ din piaţă.

Prin modificările pe care le vom aduce OUG 27 nu facem altceva decât să consolidăm şi să extindem măsurile de protecţie a populaţiei a şi economiei de creşterile la preţul energiei şi gazelor naturale.

Totodată, doresc să fac menţiune că odată ce va fi publicată în Monitorul Oficial, am extins şi perioada de valabilitate a acestei OUG. Am prelungit-o cu un an şi va fi valabilă până la 31 august 2023. Am avut în vedere să asigurăm protejarea populaţiei şi a economiei. ”, spune Nicolae Ciucă.

El afirmă că 98% dintre gospodării vor beneficia de această plafonare şi compensare la energie.

„Sunt 98% dintre gospodăriile care vor beneficia de această plafonare şi compensare la energie şi apreciem că astfel vor fi ferite de creşterile la energie electrică şi gaze naturale. Totodată, am considerat că este important să luăm măsuri pentru consolidarea resurselor alocate în acest sens şi am luat măsuri pentru a ne asigura că piaţa internă are asigurată întreaga cantitate de gaze naturale şi, desigur, avem funcţionale toate sursele de producere a energiei electrice, astfel încât să putem să trecem cu bine iarna 2022 – 2023”, a mai spus premierul.

