Ciolacu: ”Liberalizarea prețurilor la energie a fost o tâmpenie!”

Marcel Ciolacu a afirmat că guvernatorul BNR Mugur Isărescu are dreptate când spune că cea mai mare parte a inflaţiei a venit din preţul la energie care a explodat. Liderul PSD a mai precizat că a fost o tâmpenie măsura luberalizării preţurilor în energie şi trebuie găsite rapid soluţii pentru a rezolva aspectele ce ţin de zona energiei, unele predictibile şi pe o perioadă mai lungă de timp.

„Hai să fim coerenţi. Am văzut şi ştirea guvernatorului BNR care a zis un lucru cât se poate de corect, cea mai mare parte a inflaţiei a venit din preţul la energie care a explodat. Pentru că nu s-au luat nişte decizii când trebuia şi atunci am venit cu acea compensare am diminuat şi inflaţia, impactul asupra IMM-uri. Acea liberarizare a preţurilor în energie a fost o tâmpenie. Trebuia făcută în paşi şi să gândeşti un astfel de fenomen. La energie electrică suntem descoperiţi cu aproape 15%, nu producem cu 15% faţă de cât consumăm. Suntem interconectaţi cu întreaga Europă, deci nu se pune problema că România rămâne fără energie. Aşa ceva e exclus. Nu se mai poate continua o perioadă lungă pe această OUG şi în acest moment există două-trei variante pe care o să le discutăm în coaliţie. Nu putem aloca 3% din PIB speculă, fiindcă e o speculă, în energie. Momentan avem compensare. S-a acţionat la timpul potrivit”, a declarat Marcel Ciolacu, marţi la Parlament, scrie news.ro.

Șeful PSD a mai spus că Ministerul Energiei trebuie să vină rapid cu soluţii pentru zona de energie, unele predictibile pe o perioadă mai lungă de timp, cel puţin până în 2025. Liderul PSD a adăugat că este exclus să nu fie făcută o reglementare pe zona casnică, în ceea ce priveşte energia.

„În acest moment, această compensare trebuia sa fie pe o perioadă limitată şi MInisterul Energiei să vină cu soluţii. Dar politica energiei într-o ţară o face ministrul Energiei. Nu putem da 3%, bugetul educaţiei dat. E o speculă. Nu putem aloca bugetul de la sănătate aici. S-a acţionat la momentul potrivit. Această compensare trebuia să vină pe o compensare limitată, dar ministrul Energiei trebuia să vină cu o soluţie. Noi am făcut o mare tâmpenie. S-a vândut energia pe anul acesta. Dacă vorbim de o reglementare cel puţin pe zona casnică. Trebuie o reglementare, mai ales că putem acoperi din producţie proprie. Am vândut energia cu 200-300 de lei, iar acum se vinde cu 4.000 de lei. Pe zona casnică e exclus să nu se vină cu o reglementare clară. (…) Pe producători i-am supraimpozitat cu 80-85%, iar pentru cei care vând de nu există o reglementare. În această zonă trebuie intervenit. În acest moment trebuie venit cu o soluţie foarte rapidă, până se face rectificare şi avem trei soluţii, vrem să le detaliem în şedinţa de coaliţie. Credem că va fi una şi săptămâna aceasta. Din punctul meu de vedere, urgent este să găsim soluţiile pe zona de energie, predictibile pe o perioadă mai lungă de timp, cel puţin până în 2025. Putem să venim cu o reglementare pe un an de zile. Pe zona casnică e exclus să nu se vină cu o reglementare clară”, a explicat Ciolacu.

Liderul social-democraţilor a adăugat că vor fi „abordări punctuale pe fiecare domeniu, pe IMM, pentru industria alimentară”.

„În primul rând cu toţii ne dorim combaterea inflaţiei, sunt preţul la alimente, energia. Eu nu am spus că vreau supraimpozitare, dacă nu există altă soluţie vom plafona. Vă supraimpozitez pe dvs, iau banii şi îi reintorc în economie. Poate găsim o soluţie mai corectă, astfel încât să nu facem acest circuit. În acest moment avem 0,68, deci nu sunt probleme. Eu zic că până în 1 septembrie trebuie făcute aceste reglementări, din punctul meu de vedere sunt trei acte normative, tot ceea ce înseamnă modificări şi la ANRE şi a legislaţia secundară. La coaliţie voi merge cu variante, dar categoric politica o face Ministerul Energiei”, a conchis Marcel Ciolacu.

Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a afirmat marţi că rata inflaţiei în acest trimestru se plafonează la 15%, precizând că în trimestrul II din 2024 România va ajunge cu inflaţia în zona ţintită dacă se vor ridica plafonările la preţurile la energie. El a menţionat că nu avem o apocalispsă în această privinţă şi nici veşti negative.

