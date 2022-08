Ciolacu, despre o remaniere a Guvernului

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a negat că ar exista intenţia unei remanieri guvernamentale, menţionând că evaluarea miniştrilor s-a încheiat luna trecută, fără a fi făcute propuneri de schimbare de către premier.



În cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Bistriţa alături de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, şi de ministrul Apărării Naţionale, Vasile Dîncu, Marcel Ciolacu i-a întrebat pe cei doi, în faţa jurnaliştilor, dacă ştiu ceva despre vreo remaniere guvernamentală.



„Dar cine să fie remaniat? Vasile (Dîncu – n.r.), tu eşti remaniat? Dar cine a anunţat remanierea? A anunţat domnul prim-ministru? De la UDMR, aţi anunţat vreo remaniere? Nu pot să vă promit că nu există remanieri, pentru că este un lucru firesc, eu v-am zis că avem o temă despre care vorbim despre care nu a vorbit nimeni. Nu mă întrebaţi pe mine, pentru că eu nu am vorbit despre această temă, şi îl văd pe domnul Dîncu, este aici cu mine şi cică nu este remaniat. La ce să oferim explicaţii?”, a fost reacţia liderului PSD la întrebările legate de remaniere.



Liderul social-democrat a subliniat că actuala coaliţie de guvernământ funcţionează, iar dacă prim-ministrul va iniţia discuţii despre o eventuală remaniere, aceasta nu va fi ţinută secretă.



„Eu îmi doresc ca eu şi copilul meu să trăim într-o Românie până la urmă normală. Această coaliţie funcţionează şi încercăm cu toţii să funcţioneze normal. Eu am spus foarte clar: atributul evaluării miniştrilor este în primul rând al prim-ministrului, eu sunt doar copreşedinte al coaliţiei. A fost o evaluare a miniştrilor acum o lună şi ceva, unde prim-ministrul nu a venit cu nicio propunere în interiorul coaliţiei de remaniere. Când va fi cazul unei remanieri, după ce această discuţie va porni în primul rând de la prim-ministru, sunt ferm convins că nu o ţine nimeni secretă. Dar ce am spus foarte clar şi corect, până la urmă: remanierile fac parte din viaţa politică şi viaţa guvernamentală”, a adăugat preşedintele PSD.



Marcel Ciolacu, Cseke Attila şi Vasile Dîncu au participat astăzi la pre-recepţia lucrărilor de la noua sală polivalentă din municipiul Bistriţa, construită prin Compania Naţională de Investiţii şi cu aportul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.

