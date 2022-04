Ciolacu dă asigurări că România nu oferă arme Ucrainei și nu-i antrenează soldații

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că, în momentul de faţă, România nu livrează arme Ucrainei şi că nu există baze de antrenament pentru soldaţii ucraineni pe teritoriul României.



„În momentul de faţă, România nu livrează arme Ucrainei. Dimpotrivă, cred că am gestionat excelent problema cu refugiaţii şi avem un ajutor consistent către Republica Moldova. Nu este luată o decizie în acest sens în CSAT, unde se iau astfel de decizii. (…) Suntem parteneri ai Uniunii Europene, avem un parteneriat strategic cu NATO şi suntem membri NATO, vedem cât de important este în acest moment să fim şi în Uniunea Europeană şi în NATO. Am avut discuţia cu premierul, în acest moment nu există astfel de baze de antrenament pe teritoriul României”, a declarat Ciolacu într-o conferinţă de presă susținută la Buzău, răspunzând întrebărilor jurnaliştilor.



Şi ministrul Apărării Naţionale, Vasile Dîncu, a declarat, ieri, la Cluj, că sprijinul pe care România îl acordă Ucrainei în momentul de faţă este doar umanitar, nu şi militar, cu armament.



„Nu vorbim despre armament în acest moment. Aşa cum a spus premierul ieri într-o declaraţie, în acest moment suntem concentraţi pe ajutor umanitar”, a declarat Vasile Dîncu, într-o conferinţă de presă.



El a precizat că nici despre avioane MiG nu este vorba în sprijinirea Ucrainei.



„Nu avem nicio solicitare în acest sens, MiG-urile pe care le avem, în acest moment nu sunt scoase în totalitate din uz, noi avem în acest moment o anchetă, au fost suspendate de la zbor, vor fi, în cel mai rău caz, conservate, pentru că în acest moment putem să acoperim, cu cele 22 de Eurofigther pe care le avem din partea forţelor străine (…) plus escadrila noastră, toate elementele de securitate aeriană de care are nevoie România în acest moment”, a subliniat Vasile Dîncu.

