Bogdan Mîndrescu, șeful de cabinet al lui Grindeanu, angajat la o firmă din China acuzată de spionaj în SUA

Bogdan Mîndrescu, viitorul șef de cabinet și consilierul ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, a fost consultant în România pentru o companie chinezească specializată în tehnologia informației. Inspur Shandong Group din China este controlată de Partidul Comunist Chinez și se află pe „lista neagră” a Americii, scriu jurnaliștii de la Newsweek Romania. Mai mult, Bogdan Mîndrescu nu a menționat sumele de bani încasate de la chinezi în declarația sa de avere.

Bogdan Mîndrescu îi ajuta pe chinezi să deschidă o subsidiară în România

Bogdan Mîndrescu, viitorul șef de cabinet al ministrului Grindeanu, a fost implicat în perioada 2014-2015 în afaceri cu un conglomerat de companii de stat strategice din China. Practic, el a acordat consultanță pentru Inspur Shandog Group Co. Ltd care se află sub controlul direct al Partidului Comunist, și care, în SUA, se regăsește pe lista neagră a celor ce investesc în economia americană.

Ce trebuia să facă Mîndrescu pentru chinezi? Jurnaliștii de la Newsweek România au decoperit chiar în CV-ul său:: „consiliere financiară în vederea deschiderii unei companii locale, subsidiară a companiei mamă, întocmirea unui business plan și a unui studiu de piață și alte analize cerute de companie”. În plus, făcea demersuri din punct de vedere administrativ și logistic pentru a deschide subsidiara în România.

Mîndrescu nu a declarat banii primiți

Newsweek România a analizat declarațiile de avere ale lui Bogdan Mîndrescu din acea perioadă. Astfel, în declarațiile de avere depuse în anul 2016 pentru anul 2015, Bogdan Mândrescu nu menționează nici o sursă de venit provenită de compania Inspur Group. De exemplu, în declarația de avere completată în 14 iunie 2016, Bogdan Mîndrescu menționează că a încasat în anul 2015 un salariu de 4.026 de lei de la Ministerul Transporturilor și 2.170 de lei de la compania Electroserv Procurement SA.

Cine este și cu ce se ocupă Inspur Group

Inspur Group este un conglomerat de companii de stat strategice din China specializat pe tehnologia informației și care se concentrează pe servicii de cloud, big data, găzduirea de aplicații cheie, servere, stocare, inteligență artificială și Planificarea Resurselor Întreprinderii (ERP).

La conducerea Inspur Group se afla Sun Pishu, secretar al Comitetului de Partid Comunist și adjunct al Congresului Național al Poporului. El este considerat un pionier în industria informației din China. Sub conducerea sa a fost dezvoltat serverul SMP 2000 în anul 1993, apoi a dezvoltat prima generație de microcomputere din China. Din 2010, Sun Pishu a transformat Inspur Group într-un serviciu de furnizare de servicii cloud și operare big data. Așa a ajuns pe primul loc în China și pe locul 3 în lume pe piața serverelor.

În anul 2014, conform New York Times, Inspur Group intenționa să preia complet principala afacere de servere IBM din China.

De ce se află chinezii pe lista neagră a SUA? Sunt acuzați de spionaj!

Compania chinezească se află de anul trecut sub lupa americanilor care au trecut-o pe lista neagră a firmelor ce investesc în economia SUA. A fost o decizie a lui Donald Trump. Pe 12 noiembrie 2020, acesta a emis un ordin prin care a interzis companiilor controlate de China să mai investească în economia americană. Decizia a fost luată după ce Donald Trump a acuzat de China de spionaj. În acest sens, Departamentul Apărării al SUA a invocat secțiunea 1237 din Legea privind apărarea naționale și a inclus mai multe companii de „lista neagră”.

Pe lista neagră a Departamentului Apărării al SUA se află și Inspur Group, companie ale cărei interese au fost reprezentate în România de către Bogdan Mîndrescu, consilierul și viitorul șef de cabinet al ministrului Transporturilor Sorin Grindeanu. Nu se știe deocamdată dacă Bogdan Mîndrescu va lucra și la Guvern, acolo unde ministrul Sorin Grindeanu deține funcția de vicepremier.

Bogdan Mîndrescu a ocupat de-a lungul timpului multe funcții cu „greutate”

Cine este Bogdan Mîndrescu

Bogdan Mândrescu este absolvent al Facultății de Administrație și Afaceri din cadrul Universității București. Apoi, a mai absolvit și Facultatea de Drept și Ştiințe juridice din cadrul Universității Dimitrie Cantemir și a precizat în CV-ul său că și-a mai luat un masterat în Integrare și Afaceri Europene. De asemenea, a urmat cursurile Facultății de Management în Agroturism și Dezvoltare Rurală de la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară.

Bogdan Mîndrescu a fost numit de fostul ministru Răzvan Cuc președinte al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Aeroporturi București. Ulterior, Mîndrescu a ajuns membru în Consiliul de Administrație al Registrului Auto Român și, de acolo, director general Aeroporturi București. A mai fost administrator la Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța și consilier al miniștrilor de la Fonduri Europene. El a fost consilierul Roxanei Mânzatu de la PSD și Ioan Marcel Boloș de la PNL.

Bogdan Mîndrescu nu a vrut să răspundă întrebărilor adresate de Newsweek România, inclusiv cele legate despre legăturile cu compania controlată de Partidul Comunist Chinez, deși le-a citit pe Whatsapp. „Vă rog să îl contactați pe Alin Șerbănescu, el se ocupă de comunicare”, a scris Bogdan Mîndrescu. Nici Șerbănescu nu a răspuns la întrebări.